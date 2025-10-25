به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که حمله هوایی دشمن اسرائیلی به خودرویی در شهرک حاروف در منطقه نبطیه در جنوب لبنان، منجر به شهادت یک نفر و زخمی شدن یک شهروند دیگر شد.
خبرگزاری ملی لبنان نیز گزارش داد که پهپادهای اسرائیلی از صبح امروز در آسمان شهر صور و مناطق اطراف آن از جمله القاسمیه و ابوالأسود، در ارتفاع پایین بهصورت گسترده در حال پرواز هستند.
روز جمعه نیز در پی دو حمله هوایی اسرائیل به خودروهایی در جنوب لبنان، سه نفر شهید و دو نفر زخمی شدند. ارتش اسرائیل در بیانیهای مدعی شد که در یکی از این حملات، یکی از فرماندهان حزبالله به نام عباس حسن کرکی در منطقه نبطیه ترور شده است.
پیشتر نیز، مجموعهای از حملات هوایی ارتش اسرائیل در روز پنجشنبه گذشته به جنوب و شرق لبنان منجر به شهادت چهار نفر، از جمله یک زن سالخورده شد. این حملات در حالی انجام میشود که در هفتههای اخیر، شدت تجاوزات اسرائیل به لبنان افزایش یافته و حتی به اجرای کمربندهای آتش در برخی مناطق جنوبی و شرقی کشور انجامیده است.
با وجود گذشت نزدیک به یک سال از اجرای آتشبس میان اسرائیل و حزبالله، حملات هوایی اسرائیل همچنان ادامه دارد و بیشتر مناطق جنوبی لبنان را هدف قرار میدهد. تلآویو مدعی است که زیرساختهای نظامی و نیروهای حزبالله را هدف قرار میدهد که به گفته آن، در حال انتقال تجهیزات نظامی یا بازسازی توان رزمی حزبالله هستند.
در همین حال، اسرائیل همچنان به نقض توافق آتشبس نوامبر ۲۰۲۴ با حزبالله ادامه میدهد و تاکنون پنج تپه در خاک لبنان را که در جریان جنگ تصرف کرده، در اشغال خود نگه داشته است.
