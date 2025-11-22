دو شهید در سلسله حملات هوایی اسرائیل به لبنان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی موج تازه‌ای از حملات هوایی اسرائیل به لبنان ـ امروز شنبه ـ مناطقی در جنوب کشور و همچنین در دشت بقاع در شرق لبنان هدف بمباران گسترده قرار گرفتند؛ آن هم در حالی که توافق آتش‌بس همچنان برقرار است.

وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که عصر امروز، یک نفر در حمله یک پهپاد اسرائیلی به خودرویی در اطراف شهرک شقرا در جنوب لبنان شهید شد. پیشتر نیز این وزارتخانه از شهادت یک نفر دیگر در حمله مشابهی در ساعات صبح به خودرویی در شهرک زوطر شرقی خبر داده بود.

خبرنگار الجزیره گزارش داد که جنگنده‌های اسرائیلی سلسله‌ای از حملات را در بخش‌های شرقی و میانی جنوب لبنان انجام داده‌اند و ارتفاعات جبل صافی، منطقه سجد و بلندی‌های منطقه الجبور را هدف قرار داده‌اند.

در دشت بقاع نیز خبرنگار الجزیره خبر داد که دو حمله هوایی اسرائیل، اطراف شهرک شمسطار را هدف قرار داده است.

ارتش اسرائیل نیز اعلام کرد که سکوهای پرتاب موشک و پایگاه‌های نظامی وابسته به حزب‌الله را در دشت بقاع و جنوب لبنان بمباران کرده است.

در همین حال ژنرال رودولف هیکل فرمانده ارتش لبنان بار دیگر بر پایبندی کشورش به توافق توقف درگیری‌ها و قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت تأکید کرد.

هیکل اعلام کرد که طرح ارتش برای استقرار نیروها در جنوب رود لیطانی طبق جدول زمانی تعیین‌شده پیش می‌رود.

پیش‌تر نیز جوزف عون رئیس‌جمهور لبنان، آمادگی ارتش این کشور را برای تحویل گرفتن نقاط اشغالی در مرزهای جنوبی با اسرائیل اعلام کرده بود.

او همچنین اعلام کرد که دولت لبنان آمادگی دارد با میانجی‌گری سازمان ملل یا آمریکا و یا یک سازوکار مشترک بین‌المللی برای پایان کامل به تجاوزهای مرزی وارد مذاکره شود.

از سوی دیگر، حزب‌الله تأکید کرد که لبنان باید بر عناصر قدرت خود تکیه کند تا همه طرح‌هایی را که علیه کشور و منطقه دنبال می‌شود ناکام بگذارد.

حزب‌الله در بیانیه‌ای اعلام کرد که استقلال لبنان بر پایه مقاومت در برابر هر طرح خارجی و حفظ حاکمیت کشور از تأثیرگذاری‌هایی است که به زیان منافع ملی تمام می‌شود.

