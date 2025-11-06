به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش اسرائیل ادعا کرد که یکی از نیروهای حزب‌الله را در جنوب لبنان کشته و طی یک ماه اخیر حدود ۲۰ نفر از اعضای این گروه را از میان برده است.

براساس بیانیه‌ای که در حساب رسمی ارتش اسرائیل در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، این نهاد نظامی مدعی شد که در حمله هوایی اخیر، «حسین جابر دیب: از اعضای «نیروی رضوان» حزب‌الله در جنوب لبنان را هدف قرار داده و به شهادت رسانده است.

ارتش اسرائیل ادعا کرد که این فرد در حال برنامه‌ریزی برای اقدامات علیه اسرائیل و شهروندانش بوده و فعالیت‌های نیروهای حزب‌الله در ماه گذشته نقض توافقات میان اسرائیل و لبنان محسوب می‌شود.

حزب‌الله تاکنون به این ادعاها واکنشی نشان نداده است، اما رسانه‌های لبنانی روز یک‌شنبه گزارش دادند که این جنبش پیکر پنج تن از نیروهای خود را که در حملات هوایی اسرائیل شهید شده بودند، تشییع کرده است.

صبح چهارشنبه نیز خبرگزاری ملی لبنان از شهید و زخمی شدن دو نفر در حمله پهپاد اسرائیلی به خودرویی در مسیر عمومی برج رحال – العباسیه در استان صور خبر داد.

در هفته‌های اخیر، تنش در جنوب لبنان شدت گرفته و ارتش اسرائیل حملات هوایی روزانه‌ای را در مناطق مختلف این کشور انجام می‌دهد؛ اقدامی که نقض آشکار توافق آتش‌بس محسوب می‌شود.

هفته گذشته، رئیس‌جمهور لبنان جوزف عون برای نخستین‌بار دستور داد ارتش در برابر هرگونه تجاوز زمینی اسرائیل به مناطق آزادشده جنوب واکنش نشان دهد. با این حال، او یک روز بعد گفت که لبنان آماده گفت‌وگو برای پایان اشغال اسرائیل و بازپس‌گیری اراضی خود است.

اسرائیل در اکتبر ۲۰۲۳ جنگی را علیه لبنان آغاز کرد که در سپتامبر ۲۰۲۴ به جنگی تمام‌عیار تبدیل شد و بیش از ۴ هزار شهید و ۱۷ هزار زخمی برجای گذاشت. از زمان اجرای توافق آتش‌بس با حزب‌الله در نوامبر ۲۰۲۴، اسرائیل بیش از ۴۵۰۰ بار آن را نقض کرده که به شهید و زخمی شدن صدها نفر انجامیده است.

