به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بحران میان عربستان سعودی و امارات، روز گذشته به‌طور گسترده‌ای منفجر شد؛ هم از نظر سیاسی، با طرح مستقیم اتهام از سوی عربستان علیه امارات مبنی بر تهدید امنیت ملی ریاض در یمن — اتهامی که ابوظبی آن را رد کرد — و هم از نظر نظامی، با حمله هوایی جنگنده‌های سعودی به آنچه ریاض، تجهیزات نظامی اماراتی برای شورای انتقالی جنوب در شهر المکلا، مرکز استان حضرموت در شرق یمن خواند. این بحران بدترین تنش در داخل شورای همکاری خلیج فارس از زمان محاصره قطر در سال ۲۰۱۷ تاکنون به‌شمار می‌رود؛ محاصره‌ای که از سوی عربستان، امارات، بحرین و مصر اعمال شد و تا سال ۲۰۲۱ ادامه یافت.

براساس گزارش روزنامه الاخبار لبنان، با این حال، بحران کنونی که مدت‌ها در خفا بین امارات و عربستان در جریان بود و با انباشته شدن پرونده‌های اختلافی علنی‌تر شد، اکنون در شرایطی رخ می‌دهد که منطقه شاهد تحولات بزرگی است؛ تحولاتی که محور آنها تحرکات اسرائیل با پشتیبانی ایالات متحده آمریکا است و گمان می‌رود امارات در آنها نقشی جدی داشته باشد. عربستان بیم آن دارد که در صورت ناکامی در عقب‌نشینی دادن نیروهای شورای انتقالی جنوب یمن از مناطق تازه تصرف‌شده، نیروهای اسرائیلی به مرزهای طولانی عربستان با حضرموت نزدیک شوند. آخرین تحول در این روند، تسلط برق‌آسای شورای انتقالی جنوب — با چراغ سبز امارات — بر استان‌های حضرموت و المهره و همچنین به رسمیت شناختن سومالی‌لند از سوی اسرائیل بود؛ اقدامی که عربستان، مصر و ترکیه را نیز برآشفت.

بیانیه تند عربستان علیه ابوظبی

آشکار شدن بحران، با بیانیه وزارت خارجه عربستان آغاز شد. این وزارتخانه از آنچه فشار امارات بر شورای انتقالی جنوب برای انجام عملیات نظامی در مرزهای جنوبی عربستان خواند، ابراز تأسف کرد و این اقدامات را تهدیدی برای امنیت ملی عربستان و برای امنیت و ثبات یمن و منطقه توصیف کرد؛ اقداماتی که بسیار خطرناک بوده و با اصولی که ائتلاف حمایت از مشروعیت در یمن بر مبنای آنها تشکیل شد، در تضاد است و به تحقق امنیت و ثبات یمن کمکی نمی‌کند. ریاض افزود که امیدوار است ابوظبی گام‌های لازم را برای حفظ روابط دوجانبه بردارد و تأکید کرد که هرگونه تعرض به امنیت ملی عربستان خط قرمزی است که ریاض در برابر آن از اتخاذ هرگونه اقدام لازم فروگذار نخواهد کرد.

این بیانیه — که هم‌زمان با بیانیه‌ای مشابه از سوی فرماندهی ائتلاف سعودی منتشر شد — پس از آن صادر شد که «رشاد العلیمی» رئیس شورای ریاستی دولت مستعفی یمن، توافقنامه دفاع مشترک با امارات را لغو و خواستار خروج نیروهای امارات از خاک یمن ظرف ۲۴ ساعت شد.

واکنش دفاعی و انکاری امارات

پس از آن، وزارت دفاع امارات در بیانیه‌ای اعلام کرد که ابوظبی اخیراً بنا به تصمیم خود و برای حفظ امنیت نیروهای مبارزه با تروریسم، با هماهنگی شرکای مربوطه، حضور خود در یمن را پایان داده است. اما این موضع‌گیری بیشتر به مانور سیاسی شبیه بود؛ زیرا خواسته اصلی عربستان، عقب‌نشینی نیروهای شورای انتقالی از مناطق تحت کنترل‌شان است، نه خروج نیروهای اماراتی که اساساً حضور آنها در برخی نقاط حساس جزیره‌ها و استان‌های جنوبی و شرقی یمن بیشتر نمادین است.

امارات همچنین در بیانیه وزارت خارجه خود به‌طور قاطع آنچه را اتهامات مربوط به دامن زدن به درگیری در یمن خواند، رد کرد و افزود که این بیانیه عربستان بدون مشورت با سایر کشورهای عضو ائتلاف سعودی صادر شده است. ابوظبی همچنین تأکید کرد که نام امارات نباید در تنش داخلی میان طرف‌های یمنی وارد شود.

در میدان نبرد، پس از پایان مهلت اضافی که عربستان بنا به درخواست امارات به شورای انتقالی جنوب برای عقب‌نشینی داد، جنگنده‌های سعودی بامداد دوشنبه مجموعه‌ای از حملات هوایی را علیه تجهیزات نظامی اماراتی پس از ورود آنها به بندر المکلا انجام دادند. این حملات روز گذشته نیز ادامه یافت و هم‌زمان با ادامه درگیری‌ها میان نیروهای شورای انتقالی جنوب و قبایل حضرموت، مواضع نظامی وابسته به این شورا را در وادی خُرد در شهرستان الشحر هدف قرار داد.

تحرکات نظامی گسترده در حضرموت و المهره

منابع قبیله‌ای به روزنامه «الأخبار» لبنان گفتند که جنگنده‌های سعودی شامگاه گذشته کاروان‌های نظامی شورای انتقالی را که قصد تکمیل کنترل خود بر شهرستان غَیل بن یَمین — یکی از مناطق نفت‌خیز حضرموت — داشتند، بمباران کردند. همچنین مواضع این شورا در منطقه خَیلة در مسیر عقَدة الجبلیه، حدود ۸۰ کیلومتری مرکز این شهرستان، هدف قرار گرفت.

بر پایه گزارش چند منبع محلی، شورای انتقالی جنوب در واکنش به حمله سعودی به محموله تسلیحاتی امارات، نیروهای گسترده‌ای را به وادی حضرموت اعزام کرده و یگان‌هایی را از استان شبوه به سوی مواضع نیروهای «درع الوطن» وابسته به عربستان در منطقه الخَشعة گسیل کرده است.

پس از مهار حریق بندر المکلا ناشی از حمله هوایی، یک منبع دریایی گفته است که این حمله توسط تنها یک جنگنده اف-۱۵ انجام شد و شامل دو حمله محدود بود که خسارت زیادی برجای نگذاشت و شورای انتقالی جنوب موفق به انتقال تسلیحات و خروج زرهی‌ها به مناطق امن شد. وزارت خارجه امارات نیز مدعی شد که عربستان از این محموله مطلع بوده و این سلاح‌ها برای هیچ طرف یمنی نبوده، بلکه برای استفاده نیروهای اماراتی مستقر در یمن ارسال شده بود.

گمانه‌زنی‌ها درباره عملیات زمینی عربستان

پیش‌تر، عربستان به گروه‌های مسلح وابسته به خود دستور داده بود به سمت منطقه العَبَر حرکت کنند و طی دو روز گذشته نیروهای خود را به مناطق مرزی حضرموت و المهره اعزام کرده است؛ اقدامی که نشان‌دهنده آمادگی ریاض برای یک عملیات زمینی علیه نیروهای وابسته به امارات در شرق یمن است.

«صغیر بن عزیز» رئیس ستاد ارتش دولت مستعفی یمن مورد حمایت عربستان، اعلام کرد که دستور آغاز عملیات علیه نیروهای وابسته به ابوظبی صادر شده و تأکید کرد که تلاش‌های دیپلماتیک برای آرام‌سازی به بن‌بست رسیده است و آخرین درمان، داغ‌ترین درمان(کنایه از راه‌حل نظامی) است.

همچنین عربستان روز گذشته عضویت چهار عضو شورای ریاستی دولت مستعفی یمن وابسته به امارات — طارق صالح، عبدالرحمن المحرمی، فرج البحسنی و عیدروس الزبیدی — را به حالت تعلیق درآورد؛ پس از آنکه آنها در بیانیه‌ای مشترک، دخالت نظامی عربستان را رد کرده بودند.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸