به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «ایزابل دوفورنی» رئیس سازمان «پزشکان بدون مرز» هشدار داد که این سازمان ممکن است فعالیتهای خود در نوار غزه را در ماه مارس (اسفند) متوقف کند، مگر آنکه رژیم صهیونیستی از تصمیم خود برای ممنوعیت فعالیت این سازمان و ۳۶ نهاد دیگر عقبنشینی کند.
رژیم صهیونیستی روز پنجشنبه اعلام کرد که فعالیت ۳۷ سازمان بزرگ بینالمللی فعال در غزه را به دلیل عدم ارائه فهرست اسامی کارکنان فلسطینیشان، طبق قانون جدید، ممنوع خواهد کرد. «پزشکان بدون مرز» این تصمیم را «تجاوز آشکار» توصیف کرد.
دوفورنی در گفتوگو با رادیو «فرانس انتر» توضیح داد: «برای فعالیت در اراضی اشغالی فلسطین باید اسامی کارکنان ثبت شده باشد، اما این ثبت در دسامبر (آذرماه) منقضی شد.»
این سازمان حدود ۴۰ کارمند بینالمللی در غزه دارد و با ۸۰۰ کارمند فلسطینی در ۸ بیمارستان همکاری میکند. دوفورنی افزود: «تعدادی از کارکنان بینالمللی ما توانستهاند طی روزهای اخیر وارد غزه شوند.»
او تأکید کرد: «ما دومین توزیعکننده بزرگ آب در نوار غزه هستیم، در سال ۲۰۲۵ بیش از ۱۰۰ هزار نفر از بیماران دچار سوختگی یا آسیبهای مختلف را درمان کردیم و از نظر تعداد زایمانها نیز در رتبه دوم قرار داریم.»
دوفورنی تصمیم رژیم صهیونیستی را ناشی از آن دانست که سازمانهای غیردولتی، شاهد ارتکاب خشونتها توسط ارتش اسرائیل در غزه هستند. وی افزود: «هرگز به خبرنگاران بینالمللی اجازه ورود به غزه داده نشده، در حالی که ارتش اسرائیل، خبرنگاران محلی را هدف قرار داده و کشته است.»
او همچنین خاطرنشان کرد: «بیش از ۵۰۰ نفر از کارکنان عرصه امداد از جمله ۱۵ عضو پزشکان بدون مرز، از زمان آغاز حملات اسرائیل در غزه جان باختهاند.»
