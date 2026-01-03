هاآرتص: رکورد خودکشی در ارتش اسرائیل به بالاترین سطح ۱۵ سال اخیر رسید

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه اسرائیلی هاآرتص گزارش داد که در سال ۲۰۲۵ میلادی، تعداد ۲۲ سرباز اسرائیلی دست به خودکشی زده‌اند؛ رقمی که از سال ۲۰۱۰ تاکنون سابقه نداشته است. در آن سال، پس از عملیات «سرب گداخته» علیه نوار غزه، ۲۸ سرباز خودکشی کرده بودند.

براساس داده‌های ارتش اسرائیل، این رقم پس از آن افزایش یافت که چهارشنبه گذشته یکی از سربازان یگان مهندسی رزمی ارتش اسرائیل که دوران خدمت اجباری خود را می‌گذراند، خودکشی کرد و همین موضوع باعث شد پلیس اسرائیل یک تحقیق رسمی درباره این پرونده آغاز کند.

طبق این آمار، از میان ۲۲ نفر، ۱۲ نفر سربازان وظیفه و ۹ نفر نیروهای ذخیره (رزرو) بوده‌اند. همچنین ۱۴ مورد خارج از پایگاه‌های نظامی و ۸ مورد در داخل پایگاه‌ها رخ داده است.

نکته قابل توجه این است که پنج نفر از این سربازان تحت درمان مشکلات شدید روانی بوده‌اند؛ از جمله یک کارشناس ارشد پهپادی که پیش از خودکشی گفته بود: دیگر توان تحمل پیامدهای جنگ را ندارم.

نقش جنگ غزه

«توم لیوینسون» نویسنده گزارش، افزایش موارد خودکشی در ارتش اسرائیل را به جنگ غزه مرتبط می‌داند که در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شد. تنها در فاصله آن تاریخ تا پایان همان سال، ۷ مورد خودکشی ثبت شد.

تعداد خودکشی‌ها از ۱۷ مورد در سال ۲۰۲۳ به ۲۱ مورد در سال ۲۰۲۴ رسید؛ در حالی که میانگین سالانه در دهه پیش از جنگ، تنها ۱۲ مورد بوده است.

هرچند ارتش اسرائیل مدعی است عامل مشترکی در میان این موارد وجود ندارد، اما منابع نظامی احتمال می‌دهند که تجربه صحنه‌های بسیار خشن و تاثیرات روانی جنگ عامل اصلی افزایش خودکشی‌ها باشد.

بحران پنهان پس از خدمت

گزارش تأکید می‌کند که این آمار شامل نظامیانی اسرائیلی که پس از پایان خدمت خودکشی کرده‌اند، نمی‌شود. وزارت دفاع اسرائیل برآورد کرده است که حدود ۱۵ نظامی سابق که در جنگ خدمت کرده بودند، پس از ترخیص اقدام به خودکشی کرده‌اند.

به دنبال افزایش این موارد، «یوآو گالانت» وزیر دفاع اسرائیل و «هرتسی هالوی» رئیس سابق ستاد ارتش، کمیته‌ای ویژه برای بررسی موضوع تشکیل دادند.

این کمیته چند روز پیش نتایج خود را منتشر کرد و اعلام شد که ارتش اسرائیل در مواردی که اثبات شود خودکشی پس از خدمت با جنگ مرتبط بوده، حمایت اولیه‌ای از خانواده‌های قربانیان ارائه خواهد کرد.

نگرانی برای سال ۲۰۲۶

مقامات نظامی رژیم اسرائیل هشدار داده‌اند که سال ۲۰۲۶ ممکن است از نظر روانی سخت‌ترین سال برای نیروهای ارتش این رژیم باشد؛ زیرا آثار جنگ و طولانی‌شدن آن به‌تدریج خود را نشان می‌دهد.

قرار است در یگان‌های مختلف ارتش اسرائیل، افراد متخصص برای پیگیری وضعیت روانی نظامیان و جلوگیری از افزایش خودکشی‌ها منصوب شوند.

