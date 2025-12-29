به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رهبر جنبش انصارالله یمن، در بیانیهای به اقدام رژیم صهیونیستی در به رسمیت شناختن «سومالیلند» حمله کرد و آن را «گامی خصمانه» و «توطئه صهیونیستی» علیه سومالی و جهان عرب و اسلام دانست.
«عبدالملک الحوثی» در بیانیهای که روز یکشنبه صادر شد، اعلام کرد: «این حرکت خصمانه صهیونیستی با هدف ایجاد پایگاهی در سومالی برای ضربه زدن به منطقه و همچنین تجزیه کشورهای منطقه صورت گرفته است؛ طرحی که تنها به سومالی محدود نمیشود بلکه هدف آشکار آن تغییر خاورمیانه است.»
وی افزود: «اعلام اسرائیل باطل است و هیچ ارزشی در معیار حق و قانون ندارد؛ چرا که از سوی یک موجودیت غاصب صادر شده که حتی برای خود مشروعیت ندارد، چه رسد به آنکه برای دیگران مشروعیت ایجاد کند.»
رهبر انصارالله هشدار داد که رژیم صهیونیستی تلاش خواهد کرد دامنه این اعتراف و همکاری را به کشورهای دیگر گسترش دهد و سومالیلند را به پایگاهی برای فعالیتهای خصمانه تبدیل کند؛ فعالیتهایی که امنیت سومالی، کشورهای آفریقایی و عربی، دریای سرخ و خلیج عدن را تهدید میکند و به تجزیه کشورهای دیگر منجر خواهد شد.
الحوثی در ادامه خواستار «موضعی قاطع و جدی از سوی جهان عرب و اسلام» در حمایت از سومالی و ناکام گذاشتن نقشههای اسرائیل شد.
وی تأکید کرد: «موضع ما در کنار ملت برادر سومالی در برابر دشمن اسرائیلی ثابت است. هرگونه حضور اسرائیل در منطقه سومالیلند هدف نظامی مشروع برای نیروهای مسلح ما خواهد بود؛ چرا که این اقدام تجاوزی علیه سومالی و یمن و تهدیدی برای امنیت منطقه محسوب میشود.»
الحوثی همچنین این اقدام را با مسئله فلسطین مرتبط دانست و گفت: «ضروری است که امت اسلامی یکپارچه در حمایت از ملت مظلوم فلسطین بایستد؛ زیرا هرگونه کوتاهی در این زمینه فرصت بیشتری برای دشمن صهیونیستی در اجرای توطئههایش علیه سایر کشورها فراهم میکند.»
این بیانیه پس از آن صادر شد که رژیم صهیونیستی به طور رسمی «سومالیلند» را به رسمیت شناخت؛ اقدامی که پس از ماهها مذاکرات محرمانه صورت گرفت و موجی از محکومیتهای گسترده عربی و منطقهای را در پی داشت.
