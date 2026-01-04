به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس جمهور کوبا امروز یکشنبه، از ملتهای آمریکای لاتین خواست تا پس از عملیات نظامی آمریکا که به بازداشت «نیکولاس مادورو» رئیسجمهور ونزوئلا انجامید، متحد شوند.
«میگل دیاز کانل» طی تظاهراتی که به دعوت حزب کمونیست حاکم در هاوانا برگزار شد، خطاب به مردم گفت: «ای ملتهای آمریکا، بیایید صفوف خود را متحد کنیم.» وی حمله وحشیانه آمریکا به ونزوئلا و ربودن غیرقابل قبول و خشن مادورو را محکوم کرد.
وی در برابر هزاران معترض تأکید کرد: هیچ فردی نمیتواند از پیامدهای خطرناک چنین اقدامات جنایتکارانه بر صلح منطقهای و جهانی چشمپوشی کند.
معترضان در این تجمع شعار «مرگ بر امپریالیسم» سر دادند و پرچمهای کوبا و ونزوئلا را به اهتزاز درآوردند.
از سوی دیگر، «مارکو روبیو» وزیر خارجه آمریکا اظهار داشت که دولت هاوانا باید پس از بازداشت مادورو «نگران» باشد. از زمان بازگشت «دونالد ترامپ» به کاخ سفید، فشارها بر کوبا افزایش یافته و این کشور بار دیگر در فهرست «دولتهای حامی تروریسم» آمریکا قرار گرفته است.
کوبا اکنون تحت تأثیر تحریمهای آمریکا و ضعف ساختار اقتصادی خود، با شدیدترین بحران در سه دهه اخیر روبهروست؛ کمبود ارز خارجی و سوخت موجب کاهش تولید برق و رکود فعالیتهای اقتصادی در این کشور شده است.
این تحرکات در حالی صورت گرفت که آمریکا، بازداشت مادورو و همسرش و انتقال هوایی آنان به خاک آمریکا را اعلام کرد؛ اقدامی که موجی از واکنشها و بحثهای گسترده در عرصه بینالملل و شبکههای اجتماعی برانگیخت.
