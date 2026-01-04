به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دادگاه عالی ونزوئلا، «دلسی رودریگز» معاون رئیسجمهور این کشور را به عنوان رئیسجمهور موقت، معرفی کرد.
«دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا اعلام کرد که ایالات متحده در ساعات اولیه صبح شنبه، طی حملات غافلگیرانه به اهداف متعدد در خاک ونزوئلا، «نیکلاس مادورو» رئیسجمهور این کشور را بازداشت کرده است.
بر اساس گفتههای «پام بوندی» دادستان کل آمریکا، مادورو و همسرش به ایالات متحده منتقل شدهاند و قرار است در نیویورک با اتهامات قضایی روبهرو شوند.
پیش از صدور حکم دادگاه، رودریگز در نشست شورای دفاع ملی، خواستار آزادی فوری مادورو شد. او مادورو را «تنها رئیسجمهور قانونی ونزوئلا» دانست و حمله آمریکا را «لکه ننگ وحشتناک» در روابط دوجانبه توصیف کرد.
