مالزی: مادورو و همسرش با قید فوریت، باید آزاد شوند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ انور ابراهیم، نخست‌وزیر مالزی، روز یکشنبه با ابراز نگرانی شدید از تحولات اخیر در ونزوئلا، خواستار آزادی فوری نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور این کشور، و همسرش شد که به گفته منابع رسمی، در جریان یک عملیات نظامی ایالات متحده آمریکا بازداشت و از کشور خارج شده‌اند.

نخست‌وزیر مالزی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) اعلام کرد: رهبر ونزوئلا و همسرش در جریان عملیاتی نظامی از سوی آمریکا با «ابعادی غیرمعمول و ماهیتی خطرناک» بازداشت شده‌اند؛ اقدامی که به گفته وی «نقض آشکار حقوق بین‌الملل و مصداق استفاده غیرقانونی از زور علیه یک کشور مستقل» به شمار می‌رود.

انور ابراهیم با تأکید بر اینکه «رئیس‌جمهور مادورو و همسرش باید بدون هیچ‌گونه تأخیر غیرموجه‌ای آزاد شوند»، تصریح کرد: خارج‌سازی اجباری یک رئیس دولت مستقر از طریق مداخله خارجی، محدودیت‌های بنیادین در استفاده از قدرت میان دولت‌ها را تضعیف کرده و چارچوب حقوقی نظم بین‌المللی را خدشه‌دار می‌کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تعیین آینده سیاسی ونزوئلا تنها حق مردم این کشور است و مالزی بر احترام به حاکمیت ملی، حقوق بین‌الملل، گفت‌وگو، کاهش تنش و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات تأکید دارد؛ مسیری که به گفته او، تنها راه معتبر برای حفاظت از غیرنظامیان و تحقق خواسته‌های مشروع ملت ونزوئلا بدون تحمیل آسیب‌های بیشتر است.

