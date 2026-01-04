چین خواستار آزادی فوری مادورو شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت امور خارجه چین با ابراز نگرانی شدید نسبت به اقدام ایالات متحده آمریکا در بازداشت و انتقال «نیکولاس مادورو»، رئیس‌جمهور ونزوئلا، و همسرش «سیلیا فلورس»، این اقدام را نقض آشکار حقوق بین‌الملل و اصول منشور سازمان ملل متحد دانست و خواستار آزادی فوری آنها شد.

در بیانیه‌ای که وزارت خارجه چین منتشر کرده، آمده است: پکن با نگرانی عمیق، بازداشت اجباری رئیس‌جمهور ونزوئلا و همسرش توسط آمریکا و انتقال آنان به خارج از کشور را دنبال می‌کند. این اقدام، نقض صریح حقوق بین‌الملل، هنجارهای بنیادین روابط بین‌المللی و اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد به شمار می‌رود.

وزارت خارجه چین در ادامه تأکید کرد که ایالات متحده باید فوراً آزادی نیکولاس مادورو و همسرش را تضمین کرده و امنیت جانی آنان را به‌طور کامل تأمین کند. این بیانیه همچنین خواستار توقف تلاش‌ها برای سرنگونی دولت ونزوئلا شده و تصریح می‌کند که بحران‌های موجود باید از طریق گفت‌وگو و مذاکره حل‌وفصل شوند، نه با توسل به زور و اقدامات یکجانبه.

بر اساس این گزارش، مقام‌های چینی همچنین اعلام کرده‌اند که انتقال اجباری رئیس‌جمهور ونزوئلا و همسرش، نقض قواعد پذیرفته‌شده بین‌المللی است و با مسئولیت‌های یک دولت در چارچوب نظام بین‌الملل همخوانی ندارد.

این واکنش در حالی مطرح می‌شود که گزارش‌هایی از حضور گسترده نیروهای فدرال وزارت دادگستری آمریکا در اطراف «مرکز بازداشت متروپولیتن بروکلین» (Metropolitan Detention Center Brooklyn) در شهر «نیویورک» (واقع در شمال شرقی ایالات متحده آمریکا) منتشر شده است؛ مکانی که بنا بر گزارش‌ها، پس از حمله آمریکا به ونزوئلا و بازداشت رئیس‌جمهور این کشور، تحت تدابیر شدید امنیتی قرار گرفته است.

