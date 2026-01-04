به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بهنقل از الجزیره، حمله نظامی اخیر ایالات متحده آمریکا به ونزوئلا و بازداشت «نیکولاس مادورو»، رئیسجمهور این کشور، و همسرش، نهتنها در سطح بینالمللی واکنشبرانگیز بوده، بلکه شکافهایی جدی در درون پایگاه سیاسی «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا، ایجاد کرده است.
بر اساس این تحلیل، «رینا شاه» (Rina Shah)، استراتژیست سیاسی، در گفتوگو با الجزیره هشدار داده است که ترامپ اکنون با ریسکهای سیاسی فزایندهای در درون جنبش و پایگاه حامیان خود مواجه است؛ بهویژه به دلیل انجام یک عملیات نظامی بدون مجوز کنگره آمریکا.
رینا شاه در این گفتوگو تصریح میکند: «آن دسته از حامیان ترامپ که از بازداشت مادورو ابراز خوشحالی میکنند، در حال توجیه این اقدام نظامی هستند؛ عملیاتی که بدون هیچگونه مجوز کنگره انجام شد. آنها این اقدام را نه یک باتلاق نظامی، بلکه یک حمله سریع معرفی میکنند.»
به گفته این تحلیلگر، بخشی از حامیان ترامپ تلاش دارند این تجاوز نظامی را با استدلالهای اقتصادی در داخل آمریکا توجیه کنند. شاه میگوید: «آنها میگویند تصاحب ذخایر عظیم نفتی ونزوئلا به کاهش قیمت بنزین در داخل آمریکا کمک میکند. آنها این روایت را بهخوبی عرضه میکنند و در واقع، همان چیزی را به خورد خود میدهند و باور میکنند که ترامپ به خوردشان میدهد؛ اینکه این اقدام یک پیروزی بزرگ برای آمریکاست، نه پروژهای برای ملتسازی. این نکته کلیدی ماجراست.»
با این حال، این تحلیل الجزیره تأکید میکند که همه جریانهای حامی ترامپ چنین برداشتی ندارند. رینا شاه هشدار میدهد که بخشهای دیگری از پایگاه اجتماعی ترامپ، این اقدام را خیانتی آشکار به شعار «اول آمریکا» (America First) میدانند.
او در اینباره میافزاید: «چهرههایی مانند مارژری تیلور گرین» (Marjorie Taylor Greene)، نماینده کنگره آمریکا، این اقدام را بهشدت مورد حمله قرار داده و آن را یک خیانت توصیف کردهاند.»
شاه همچنین اشاره میکند که جریانهای موسوم به «انزواطلب» در سیاست آمریکا، از جمله «رَند پال» (Rand Paul)، سناتور ایالت کنتاکی (در شرق ایالات متحده آمریکا)، نگران آن هستند که این اقدام نظامی باعث تعمیق شکاف در پایگاه سیاسی ترامپ شود. به گفته او، این سناتورها معتقدند حمله به ونزوئلا میتواند حامیان ترامپ را دچار دوگانگی و تفرقه کند.
به گفتۀ الجزیره، تجاوز نظامی آمریکا به ونزوئلا، علاوه بر پیامدهای بینالمللی، اکنون به یک چالش داخلی برای شخص دونالد ترامپ و انسجام سیاسی جریان حامی او تبدیل شده است.
...........
پایان پیام
نظر شما