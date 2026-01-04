به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد که به شرکت‌های نفتی آمریکایی اجازه خواهد داد به ونزوئلا بروند و از ذخایر عظیم نفتی این کشور بهره‌برداری کنند؛ تصمیمی که پس از عملیات نظامی منجر به بازداشت نیکولاس مادورو رئیس‌جمهور ونزوئلا، اتخاذ شد.

براساس گزارش شبکه العربی، ونزوئلا حدود ۳۰۳ میلیارد بشکه نفت خام یعنی نزدیک به ۱۷ درصد از کل ذخایر جهان در اختیار دارد، رقمی که حتی از عربستان سعودی – بزرگ‌ترین تولیدکننده در اوپک – نیز بیشتر است.

با این حال، این حجم عظیم ذخایر به‌هیچ‌وجه در تولید واقعی کشور ونزوئلا، بازتاب پیدا نکرده است. تولید فعلی نفت ونزوئلا تنها حدود یک میلیون بشکه در روز یعنی تقریباً ۱ درصد از تولید جهانی است. در حالی که این کشور در دهه هفتاد میلادی ۳.۵ میلیون بشکه در روز تولید می‌کرد که بیش از ۷ درصد تولید جهانی را شامل می‌شد.

ذخایر گاز و معادن راهبردی

ونزوئلا همچنین دارای ۵.۵ تریلیون متر مکعب ذخایر گاز طبیعی است و از این نظر پس از آمریکا در قاره آمریکا و در جایگاه چهارم جهانی قرار دارد.

افزون بر این، این کشور دارای منابع غنی معدنی از جمله طلا است؛ به‌طوری که ذخایر رسمی طلا در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۴ میلادی به ۱۶۱ تن رسید. همچنین این سرزمین دارای ذخایر نقره، بوکسیت، نیکل، تیتانیوم، آهن، اورانیوم، فسفر، زغال‌سنگ، سرب، روی و مس است.

تحولات اقتصادی و سیاسی

روابط آمریکا و ونزوئلا از ماه آگوست گذشته شاهد تنش فزاینده‌ای بوده که شامل محدودیت‌های صادراتی و تحریم‌های اقتصادی جدید بوده است.

بر اساس گزارش‌هایی از جمله گزارش «نیویورک‌تایمز»، در ماه نوامبر مذاکرات غیررسمی میان دو طرف انجام شد تا در ازای برخی امتیازات از سوی دولت ونزوئلا – از جمله دادن سهمی به شرکت‌های انرژی آمریکایی و کاهش همکاری با شرکت‌های روسی و چینی – فشارهای واشنگتن کاهش یابد.

چالش‌های تولید نفت

با وجود ذخایر عظیم، تولید واقعی نفت در ونزوئلا به‌شدت پایین است؛ موضوعی که ریشه در سوءمدیریت، کمبود سرمایه‌گذاری و تحریم‌ها دارد.

بخش زیادی از این ذخایر نفت ونزوئلا نیز در مناطقی قرار دارند که استخراج نفت از آنها دشوار است و به فناوری پیشرفته و سرمایه‌گذاری کلان نیاز دارد.

به همین دلیل، حضور شرکت‌های خارجی دارای فناوری و تجربه، نقش تعیین‌کننده‌ای در آینده صنعت نفت ونزوئلا خواهد داشت؛ به‌ویژه اگر شرایط سیاسی و اقتصادی کشور بهبود یابد و تحریم‌ها به‌تدریج کاهش پیدا کنند.

