به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دولت نیجریه اعلام کرد که حملاتی که ایالات متحده آمریکا در روز پنج‌شنبه در منطقه‌ای از ایالت سوکوتو در شمال‌غرب نیجریه انجام داد، با هماهنگی کامل با دولت نیجریه بوده و این کشور اطلاعات اطلاعاتی لازم را در اختیار آمریکا گذاشته است.

براساس گزارش شبکه الجزیره، پیش‌تر، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در پیامی در شبکه «Truth Social» اعلام کرده بود که نیروهای آمریکایی، ضربه‌ای قوی و مرگبار علیه تروریست‌های داعش، وارد کرده‌اند.

گزارش زیر مهم‌ترین اطلاعات مربوط به ماهیت منطقه، ساکنان آن و آنچه در این منطقه جریان دارد را مرور می‌کند:

ماهیت جغرافیایی و جمعیتی منطقه چگونه است؟

در شمال‌غرب نیجریه شمار زیادی از جوامع روستایی با تنوع گسترده قومی و زبانی زندگی می‌کنند. این منطقه شامل ایالت‌های سوکوتو، زمفارا، کاتسینا، کادونا و نیجر است.

مساحت مجموع این ایالت‌ها حدود ۲۰۶ هزار کیلومتر مربع است؛ یعنی حدود ۲۲/۵ درصد از کل مساحت نیجریه که حدود ۹۱۱ هزار و ۵۰۰ کیلومتر مربع برآورد می‌شود.

براساس برآوردهای سال ۲۰۲۴، حدود ۳۴/۵ میلیون نفر در این منطقه زندگی می‌کنند که حدود ۱۴/۴ درصد جمعیت ۲۴۰ میلیونی نیجریه را تشکیل می‌دهند.

این منطقه با فقر گسترده و کمبود خدمات اساسی روبه‌رو است و به‌دلیل حضور ضعیف دولت نیجریه، زمینه برای گسترش گروه‌های تبهکار فراهم شده است؛ به همین دلیل مردم همچنان به پیوندهای قبیله‌ای و قومی خود متکی‌اند. از برجسته‌ترین اقوام این منطقه می‌توان به هوسا و فولانی اشاره کرد.

اکثریت جمعیت این مناطق از چندین قرن پیش مسلمان هستند و در گذشته دولت‌ها و سلطنت‌های اسلامی از جمله سلطنت سوکوتو، تأسیس کرده‌اند که در گسترش تمدن اسلامی در این بخش از آفریقا نقش مهمی داشته‌اند.

چه گروه‌های مسلحی در منطقه فعال هستند؟

در این ایالت‌ها گروه‌هایی از راهزن‌ها فعالیت می‌کنند که ماهیتی جنایی دارند و به سرقت مسلحانه، آدم‌ربایی برای گرفتن باج و سرقت دام‌ها مشغول‌اند. نیروهای امنیتی این گروه‌ها را گروه‌های مسلح، می‌نامند. شمار اعضای آن‌ها حدود ۳۰ هزار نفر برآورد می‌شود، اما ساختار فرماندهی مشخصی ندارند.

در نوامبر ۲۰۲۱ دولت نیجریه این گروه‌ها را تروریستی اعلام کرد. این تصمیم موجب اعمال مجازات‌هایی بر اساس قانون ضدتروریسم علیه اعضا و حامیان آنها شد؛ از جمله کسانی که برایشان اسلحه، سوخت یا غذا تأمین می‌کنند.

فعالیت این گروه‌ها باعث آوارگی گسترده مردم روستاها شده و حدود یک‌میلیون و صد هزار نفر خانه‌های خود را ترک کرده‌اند. همچنین این خشونت‌ها بین سال‌های ۲۰۱۰ تا مه ۲۰۲۳ دست‌کم ۱۳۴۸ کشته برجای گذاشته است.

اکثریت مردم این مناطق مسلمان‌اند و بیشترین قربانیان خشونت نیز از میان آنان هستند؛ در حالی که اقلیت مسیحی بیشتر در جنوب نیجریه زندگی می‌کند.

رابطه این گروه‌ها با داعش چیست؟

با وجود اینکه دولت نیجریه و آمریکا اعلام کرده‌اند در سوکوتو مواضع داعش هدف حمله قرار گرفته است، اما تاکنون داعش هیچ حضور رسمی یا عملیات مشخصی را در شمال‌غرب نیجریه اعلام نکرده است.

با این حال، داعش در نیجریه به‌طور کلی حضور دارد؛ این حضور از زمانی آغاز شد که «ابوبکر شکاو» رهبر سابق بوکوحرام با ابوبکر البغدادی بیعت کرد؛ هرچند بعدها از او جدا شد.

داعش همچنین در نیجر، مالی و بورکینافاسو فعال است؛ کشورهایی که در منطقه ساحل و در نزدیکی مرزهای شمال‌غرب نیجریه قرار دارند.

