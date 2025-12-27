به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا، در گفتوگو با روزنامه «پولیتیکو»، جزئیات حملات هوایی علیه مواضع داعش در نیجریه را فاش کرد و اعلام نمود که این عملیات، نظامی تمامی اردوگاههای تروریستها در این کشور آفریقایی را به طور کامل نابود کرده است. وی این اقدام را «هدیه کریسمس» خواند و گفت که این عملیات در پاسخ به کشتار گسترده مسیحیان انجام شد.
ترامپ توضیح داد که عملیات قرار بود روز چهارشنبه انجام شود، اما او دستور داد یک روز به دلایل نمادین به تأخیر بیفتد. وی افزود: «آنها انتظار چنین ضربهای را نداشتند، اما ما با قدرت حمله کردیم و همه اردوگاهها کاملاً نابود شدند.»
به گفته ترامپ، نیروهای آمریکایی از پهپادهای مجهز به سیستم GPS برای اجرای دقیق حملات استفاده کردند و تمامی اهداف تعیینشده بدون استثنا منهدم شدند.
پیش از این حملات که شامگاه پنجشنبه انجام شد، ترامپ تهدید کرده بود که در صورت ادامه کشتار مسیحیان توسط افراطگرایان در نیجریه، تمامی کمکها به این کشور را متوقف خواهد کرد و با «سلاحهای آتشین» به مقابله با تروریستها خواهد پرداخت.
روزنامه «نیویورک تایمز» نوشت که ترامپ جزئیات مشخصی از حملاتی که به آن اشاره داشت ارائه نکرد و شواهدی برای ادعاهای مطرحشده از سوی برخی متحدان سیاسیاش مبنی بر هدف قرار گرفتن مسیحیان در نیجریه ذکر نکرد.
با این حال، بنا بر گزارش یک مقام نظامی آمریکایی، بیش از ۱۲ موشک «توماهوک کروز» از یک ناو جنگی در خلیج گینه شلیک شد و دو اردوگاه داعش در ایالت سوکوتو نیجریه را هدف قرار داد. ارزیابی اولیه فرماندهی آمریکا در آفریقا نشان داد که شماری از عناصر داعش در این حملات کشته شدند.
ترامپ در شبکههای اجتماعی نوشت: «ایالات متحده ضربهای قوی و مرگبار علیه داعش در شمال غرب نیجریه وارد کرد» و این گروه را به «قتل وحشیانه مسیحیان بیگناه» متهم نمود.
یک مقام وزارت دفاع آمریکا به خبرگزاری «آسوشیتدپرس» گفت که این حملات با همکاری دولت نیجریه انجام شد و وزارت خارجه نیجریه نیز در بیانیهای این همکاری را تأیید کرد.
ترامپ پیشتر در اول نوامبر (۱۰ آبان ۱۴۰۴) هشدار داده بود که اگر دولت نیجریه به کشتار مسیحیان ادامه دهد، آمریکا فوراً همه کمکها را قطع خواهد کرد و حتی ممکن است با «سلاحهای آتشین» وارد عمل شود.
یک روز پیش از آن، دولت ترامپ اعلام کرده بود که نیجریه را دوباره در فهرست «کشورهای نگرانکننده ویژه» قرار میدهد؛ اقدامی که پیشتر در سال 2020 (1399 شمسی) در پایان دوره اول ریاستجمهوری ترامپ انجام شده بود، اما در دوره بایدن لغو شد.
پس از حملات پنجشنبه، وزارت خارجه نیجریه ضمن استقبال از همکاری با آمریکا، اتهامات مربوط به هدف قرار گرفتن مسیحیان را قویاً رد کرد و تأکید نمود که حملات تروریستی علیه هر گروهی ـ چه مسیحیان، چه مسلمانان یا دیگر طوایف ـ «اهانت به ارزشهای نیجریه و صلح و امنیت بینالمللی» است.
رئیسجمهور نیجریه نیز در بیانیهای در نوامبر (آبان ۱۴۰۴) گفت که توصیف نیجریه به عنوان کشوری «غیرمتسامح دینی»، واقعیت ملی این کشور را منعکس نمیکند و بر تلاشهای دولت برای حفاظت از آزادی دین و عقیده همه شهروندان تأکید کرد.
