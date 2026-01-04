به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت بهداشت عراق امروز یکشنبه اعلام کرد که حدود ۱۰۰ مورد مسمومیت غذایی پس از توزیع وعدههای غذایی رایگان توسط دو فرد ناشناس در منطقه یوسفیه در جنوب بغداد ثبت شده است. نهادهای امنیتی عراق در حال انجام تحقیقات برای شناسایی هویت این دو نفر و اطلاع از انگیزههای آنها از این اقدام هستند.
منابع امنیتی و پزشکی عراق گزارش دادهاند که یک مرد و یک زن که سوار بر یک خودرو بودند، شب گذشته (شنبه) وعدههای غذایی را میان تعدادی از شهروندان در منطقه یوسفیه توزیع کردند که این موضوع باعث مسمومیت کسانی شد که این غذاها را دریافت کرده بودند و بیشتر آنها زنان و کودکان بودند.
این منابع به روزنامه «العربی الجدید» گفتهاند که تحقیقات اولیه نشان میدهد این مرد و زن از ساکنان یوسفیه نیستند و نیروهای امنیتی در حال بررسی موضوع و جستوجو برای یافتن آنها هستند. همچنین شماره پلاک و مشخصات خودرو برای شناسایی هویتشان و فهمیدن انگیزههایشان منتشر شده است؛ از جمله اینکه آیا آنها میدانستند غذا آلوده است یا خیر.
وزارت بهداشت عراق در بیانیهای اعلام کرد که نزدیک به ۱۰۰ مورد مسمومیت ثبت و درمان شده است. این موارد شامل ۸۳ مورد در منطقه عامریه فلوجه و ۱۵ مورد در مناطق تابع اداره سلامت کرخ بغداد بوده است. تمامی اقدامات پزشکی لازم انجام شده و بیماران درمان مناسب دریافت کردهاند و اکثر آنها در حال حاضر در وضعیت عمومی خوب از مراکز درمانی ترخیص شدهاند. همچنین نمونههایی برای آزمایش سمشناسی تهیه شده و تیمهای تخصصی برای بررسی علل مسمومیتها اعزام شدهاند و اقدامات لازم برای پایش اپیدمیولوژیک آغاز شده تا از تکرار چنین مواردی جلوگیری شود.
در همین زمینه، «حسن العوام» فعال حوزه سلامت و محیط زیست عراق به روزنامه «العربی الجدید» گفت: باید از تکرار چنین مواردی که اخیراً نیز در برخی رستورانها رخ داده است، جلوگیری شود. این حوادث خطری جدی برای سلامت شهروندان محسوب میشود و نیازمند اقدام فوری از سوی نهادهای مسئول است.
او توضیح داد که تکرار مسمومیتهای غذایی نشاندهنده ضعف جدی در رعایت استانداردهای بهداشت غذایی در برخی رستورانها چه از نظر نگهداری مواد غذایی، چه روشهای تهیه و چه رعایت نظافت کلی است. باید شاهد افزایش بازرسیها و نظارتهای مستمر بر همه مراکز مرتبط با تهیه غذا بدون استثنا باشیم.
العوام گفت: نهادهای مسئول باید قوانین و دستورالعملهای بهداشتی را با جدیت و قاطعیت اجرا کرده و برای متخلفان مجازاتهای بازدارنده اعمال کنند تا سلامت جامعه حفظ شود. ایمنی مواد غذایی مسئولیتی مشترک است که از نظارت رسمی آغاز شده و به تعهد صاحبان رستورانها به استانداردها ختم نمیشود.
او در پایان هشدار داد که شهروندان باید مراقب باشند و از مصرف هرگونه غذا یا نوشیدنی ارائهشده از سوی افراد یا گروههای ناشناس — بهویژه در اماکن عمومی یا مراسم غیررسمی — خودداری کنند؛ چرا که ممکن است خطرات جدی برای سلامتشان به همراه داشته باشد. آگاهی عمومی نقش مهمی در جلوگیری از بروز موارد مسمومیت غذایی دارد.
