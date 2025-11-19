به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ با تشدید وضعیت ناامنی غذایی، مناطق بیشتری در یمن در معرض خطر قحطی قرار گرفتهاند؛ موضوعی که در گزارش اخیر سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) و برنامه جهانی غذا تأیید شده است.
بر اساس گزارش تحلیلی که شبکه الجزیره تهیه کرده، شرایط کنونی، جهان را در برابر یک فرصت زمانی بسیار محدود قرار داده تا از بروز قحطی گسترده و افزایش مرگومیر جلوگیری کند؛ آن هم در کشوری که سالهاست با بحرانی انسانی و ویرانگر دستوپنجه نرم میکند.
هیچ نشانهای از بهبود وضعیت میلیونها یمنی در آینده نزدیک دیده نمیشود. بر اساس این گزارش بینالمللی، یمن از نوامبر جاری تا فوریه سال آینده میلادی در بالاترین سطح خطر قرار گرفته است.
در گزارش آمده است که عواملی از جمله درگیریهای مسلحانه، فروپاشی اقتصادی و شرایط سخت اقلیمی نقش بنیادی در تشدید بحران گرسنگی در یمن دارند.
این یافتهها با تحلیل جدید «طبقهبندی یکپارچه مراحل امنیت غذایی» (IPC) نیز هماهنگ است؛ تحلیلی که نشان میدهد بخشهای وسیعی از یمن در سپتامبر گذشته وارد مرحله سوم بحران امنیت غذایی شدهاند و بقیه مناطق نیز در وضعیت اضطراری قرار گرفتهاند. پیشبینی میشود این وضعیت تا ماه فوریه ۲۰۲۵ وخیمتر شود.
گزارش همچنین پیشبینی میکند که ۱۸.۱ میلیون نفر معادل ۵۲ درصد جمعیت یمن با سطحی از ناامنی غذایی شدید روبهرو خواهند بود. از این میان، ۱۲.۶ میلیون نفر وارد مرحله سوم خطر، و ۵.۵ میلیون نفر وارد مرحله چهارم (اضطراری) خواهند شد.
علاوه بر این، حدود ۴۱ هزار نفر از ساکنان آسیبپذیر استانهای حجه، عمران و الحدیده، وارد مرحله پنجم – یعنی بدترین سطح بحران یا قحطی – خواهند شد.
تعداد کسانی که با کمبود شدید غذا مواجهاند در مقایسه با ماههای مه تا اوت گذشته یک میلیون نفر افزایش یافته است. همچنین ۱۶۶ ناحیه جدید وارد محدوده مرحله چهارم خطر شدهاند.
گزارش اوچا (دفتر هماهنگی امور انساندوستانه سازمان ملل) در سپتامبر گذشته نیز تأکید کرده بود که وخامت ناامنی غذایی بیش از همه گروههای آسیبپذیر مانند آوارگان داخلی، اقلیتهای به حاشیه راندهشده و خانوادههایی را که منبع درآمد خود را از دست دادهاند درگیر کرده است.
طبق این گزارش در یمن از هر سه خانواده، یک خانواده ممکن است یک شبانهروز کامل بدون غذا بماند. ۷ خانواده از هر ۱۰ خانواده قادر به تأمین نیازهای غذایی ضروری خود نیستند. ۴ خانواده از هر ۵ خانواده هیچ پساندازی برای تأمین این نیازها ندارند.
به گفته اوچا، برنامه جهانی غذا و فائو، بحران زمانی شدیدتر میشود که بسیاری از خانوادههای یمنی دیگر هیچ توان سازگاری با اوضاع ندارند و تمام راهکارهای بقا را مصرف کردهاند؛ در نتیجه زنده ماندن به تنها آرزوی میلیونها یمنی تبدیل شده است.
