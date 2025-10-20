۹ میلیون افغانستانی در معرض گرسنگی شدید؛ درخواست کمک فوری سازمان ملل

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ برنامه جهانی غذا (WFP) وابسته به سازمان ملل متحد روز دوشنبه، ۲۸ میزان، در بیانیهای اعلام کرد که وضعیت گرسنگی و سوءتغذیه در افغانستان بهشدت رو به وخامت است. این نهاد هشدار داده که کاهش شدید بودجه، مانع از رساندن کمکهای غذایی به همه افراد نیازمند در این کشور شده است.
برنامه جهانی غذا تأکید کرده که در شرایط فعلی، تنها قادر به پوشش بخشی از جمعیت نیازمند افغانستان است و برای جلوگیری از گرسنگی شدید کودکان و خانوادهها، نیازمند حمایت فوری و اضطراری پیش از آغاز فصل زمستان است.
کاهش بودجه و محدودیت در ارائه کمکها
براساس گزارشهای منتشرشده، برنامه جهانی غذا بهدلیل کاهش ۴۰ درصدی بودجه جهانی خود، با دشواریهای جدی در تأمین منابع غذایی مواجه شده و عملیات آن در افغانستان از جمله شش برنامه بحرانی این نهاد است که بهشدت تحت تأثیر قرار گرفتهاند.
این نهاد اعلام کرده که مجبور شده اولویت را به گروههای آسیبپذیرتر مانند خانوادههای دارای سرپرست زن، کودکان و سالمندان بدهد و کمک به سایر گروههای نیازمند را کاهش دهد.
۹.۵ میلیون نفر در معرض ناامنی شدید غذایی
دفتر هماهنگکننده کمکهای بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) نیز اعلام کرده که افغانستان با یکی از بدترین بحرانهای گرسنگی در جهان روبهرو است. به گفته این نهاد، حدود ۹.۵ میلیون تن در افغانستان با ناامنی شدید غذایی مواجهاند و از هر پنج تن، یک تن نمیداند وعده بعدی غذایش از کجا تأمین خواهد شد.
هشدار درباره زمستان پیشرو و خطر قحطی
برنامه جهانی غذا هشدار داده که با نزدیک شدن فصل زمستان، خطر قحطی و سوءتغذیه شدید بهویژه برای کودکان افزایش خواهد یافت. این نهاد تأکید کرده که دسترسی کودکان به غذای کافی و مغذی، یک حق انسانی بنیادین است که نباید قربانی کمبود منابع مالی شود.
مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا، «سندی مککین»، در بیانیهای گفته است: «هر کاهش در سهمیه غذایی، بهمعنای خوابیدن یک کودک با شکم گرسنه، حذف وعده غذایی یک مادر یا محروم شدن یک خانواده از حمایت حیاتی برای بقا است».
درخواست حمایت فوری از جامعه جهانی
برنامه جهانی غذا از جامعه جهانی خواسته است تا با تأمین منابع مالی اضطراری، از وقوع فاجعه انسانی در افغانستان جلوگیری کنند. این نهاد تأکید کرده که بدون حمایت فوری، میلیونها تن در افغانستان در معرض گرسنگی شدید قرار خواهند گرفت.
........
پایان پیام/
نظر شما