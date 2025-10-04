به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ انجام عبادات اسلامی در فرانسه کار دشواری است و غیرساکنان این کشور شاید نتوانند تصور کنند. برپایی نماز در مساجد با محدودیت‌های فراوان مواجه است، پوشیدن حجاب برای زنان مسلمان جرم محسوب می‌شود و این امر می‌تواند مانع کار کردن، همراهی فرزندان به مدرسه یا حتی ورزش کردن آنها شود. اکثر مدارس اسلامی در فرانسه تعطیل شده‌اند و تنها تعداد اندکی هنوز فعال هستند و منتظرند نوبتشان فرا برسد.

اما تنها چیزی که در فرانسه کنترل آن دشوار است و گسترش یافته، غذا و محصولات حلال است. در فرانسه، گوشت حلال تقریباً در همه جا چه از طریق قصابی‌ها و چه در بخش‌های گوشت فروشگاه‌های بزرگ رواج دارد. رستوران‌ها نیز، از ارزان تا متوسط و گاهی حتی لوکس، به دلیل قیمت پایین‌تر گوشت حلال نسبت به سایر انواع گوشت، از آن استفاده می‌کنند.

گوشت حلال در همه جا بر سر میزها، در بازارها و حتی در بحث‌های سیاسی و اقتصادی حضور دارد. برخی رستوران‌های مشهور مانند «کوییک» (Quick) هم گوشت خود را به حلال تغییر داده‌اند و این امر باعث افزایش استقبال مشتریان به ویژه در اعیاد و مناسبت‌های مذهبی اسلامی شده است.

بازار حلال در فرانسه

پس از دو جنگ جهانی و نابودی اقتصاد فرانسه، مهاجران مسلمان برای بازسازی شهرها و کارخانه‌ها به ویژه از کشورهای مسلمان که سابقاً تحت استعمار فرانسه بودند، مانند الجزایر و مراکش، وارد این کشور شدند.

با استقرار این مهاجران، تقاضا برای گوشت حلال افزایش یافت، اما در ابتدا محدود بود، زیرا بسیاری از مهاجران به رعایت دقیق مسائل دینی اهمیتی نمی‌دادند.

این وضعیت طی سه دهه تغییر کرد و در دهه ۱۹۹۰ شخصیت مصرف‌کننده مسلمان شکل گرفت؛ کسی که به دقت در انتخاب غذایش اهمیت می‌دهد. با بهبود سطح زندگی، میزان مصرف گوشت حلال افزایش یافت؛ به طوری که مصرف آن دیگر محدود به مناسبت‌های خاص نبود و بخشی جدایی‌ناپذیر از سفره مسلمانان شد.

بحران‌های بهداشتی مانند «جنون گاوی» و «تب برفکی» نیز به نفع گوشت حلال تمام شد. توجه به ذبح اسلامی، کاهش قیمت‌ها، بهبود کیفیت و تجهیز کشتارگاه‌ها باعث شد بازار حلال رونق بیشتری بگیرد و تعداد نهادهای صدور گواهی حلال به صدها مورد برسد.

ورود سیاست به میدان حلال

گسترش گوشت حلال باعث شد که توجه رسانه‌ها و سیاستمداران در فرانسه جلب شود. در سال ۲۰۱۲، موضوع حلال در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه مطرح شد و به موضوعی بحث‌برانگیز در بحث هویت ملی بدل گشت.

حزب راست افراطی «جبهه ملی» (اکنون به نام تجمع ملی) به رهبری مارین لوپن، حلال را به عنوان تهدیدی برای ارزش‌ها و سلامت جامعه فرانسه معرفی کرد و ذبح اسلامی را «بمب بهداشت خواند. او معتقد است که ممنوع کردن حلال برای حفظ سلامت شهروندان ضروری است و از سال ۲۰۱۰ با استناد به قوانین رفاه حیوانات، علیه ذبح اسلامی موضع گرفت.

همچنین نیکولا سارکوزی، رئیس‌جمهور و نامزد انتخابات آن زمان، با ورود به این بحث، حلال را مورد نقد قرار داد و آن را با بی‌نظمی و عدم رعایت حقوق حیوانات مرتبط دانست.

با وجود تلاش‌های سیاسی و محدودیت‌های متعدد، بازار گوشت و محصولات حلال همچنان در فرانسه در حال گسترش است و نقش اقتصادی و فرهنگی خود را حفظ کرده است. این بازار نه تنها محدود به مسلمانان، بلکه به بخشی از اقتصاد عمومی، رستوران‌ها، فروشگاه‌ها و حتی سیاست فرانسه تبدیل شده و مهار آن دشوار است.

