به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به گفته ماد برگون، سخنگوی دولت فرانسه، امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، امروز گفت که کشورش از روشی که ایالات متحده برای دستگیری و آوردن رئیس جمهور نیکلاس مادورو به خاک خود استفاده کرده است، «نه حمایت می‌کند و نه تأیید می‌کند».

مکرون افزود: «ما از قوانین بین‌المللی و آزادی مردم دفاع می‌کنیم» و تأکید کرد که «هرگونه فرآیند انتقال قدرت در آینده باید نقش محوری را برای برنده انتخابات ۲۰۲۴ ایفا کند.»

رئیس جمهور فرانسه همچنین خواستار «گذار مسالمت‌آمیز و دموکراتیک که به اراده مردم ونزوئلا احترام بگذارد» شد و گفت که «حقوق و آزادی‌های مردم اساسی و غیرقابل نقض است».

