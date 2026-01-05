به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع نزدیک به کاخ سفید در اظهاراتی گفتند که «مارینا کورینا ماچادو» به‌دلیل ماجرای نوبل از معادله ونزوئلا بعد از نیکلاس مادورو، کنار گذاشته شد.

دو منبع نزدیک به کاخ سفید به روزنامه واشنگتن‌پست گفته‌اند که بی‌میلی دونالد ترامپ به حمایت از رهبر اپوزیسیون ونزوئلا، «مارینا کورینا ماچادو»، به تصمیم او برای تصاحب جایزه صلح نوبل بازمی‌گردد.

به‌گفته یکی از این منابع، هرچند ماچادو در نهایت اعلام کرد که این جایزه را به ترامپ تقدیم می‌کند، اما پذیرش آن «گناه کبیره» تلقی شد و به‌باور نزدیکان کاخ سفید، اگر او جایزه نوبل را رد می‌کرد و صراحتاً می‌گفت نمی‌تواند جایزه‌ای را بپذیرد که به نام دونالد ترامپ است، امروز رئیس‌جمهور ونزوئلا بود!

