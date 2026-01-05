به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ چین در واکنش به تجاوز آمریکا علیه ونزوئلا، بر رد تهدید استفاده از زور در روابط بین‌الملل و «تحمیل اراده یک کشور بر کشور دیگر» تأکید کرد.

شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، از ایالات متحده به خاطر دستگیری نیکولاس مادورو، همتای ونزوئلایی خود و همسرش انتقاد کرد و گفت که «اقدامات یکجانبه و متکبرانه، نظم بین‌المللی را تضعیف می‌کند».

او در دیدار با میشل مارتین، نخست وزیر ایرلند که در حال حاضر در چین به سر می‌برد، اظهار داشت که جهان «در وضعیت هرج و مرج» قرار دارد و از همه کشورها خواست تا به مسیرهای توسعه‌ای که توسط سایر ملت‌ها انتخاب شده است احترام بگذارند و به قوانین بین‌المللی و اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد پایبند باشند. او بر لزوم ایفای نقش رهبری توسط قدرت‌های بزرگ در این زمینه تأکید کرد.

وانگ یی، وزیر امور خارجه چین، نیز در این نشست گفت: «هیچ کشوری نباید خود را در جایگاه پلیس یا قاضی بین‌المللی قرار دهد.»

او افزود: «ما معتقد نیستیم که هیچ کشوری بتواند به عنوان پلیس بین‌المللی عمل کند و همچنین موافق نیستیم که هیچ کشوری ادعای قاضی بین‌المللی بودن داشته باشد.»

او بر «ضرورت حفاظت کامل از حاکمیت و امنیت همه کشورها تحت قوانین بین‌المللی» تأکید کرد.

وانگ یی در دیدار با اسحاق دار، وزیر امور خارجه پاکستان در پکن اظهار داشت: «ما قاطعانه با تهدید یا استفاده از زور در روابط بین‌الملل و تحمیل اراده یک کشور بر کشور دیگر مخالفیم.» او خاطرنشان کرد که وضعیت فعلی بین‌المللی با «افزایش پیچیدگی و بی‌ثباتی و همچنین تشدید فشارهای یکجانبه» مشخص می‌شود. او تأکید کرد که «تغییر ناگهانی اوضاع در ونزوئلا توجه قابل توجهی را از سوی جامعه بین‌المللی به خود جلب کرده است.»

