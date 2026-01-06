به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف با انتشار بیانیه‌ای نسبت به وضعیت دشوار خانواده‌هایی که در زلزله سال گذشته در استان کنر افغانستان خانه‌های خود را از دست داده‌اند، هشدار داد.

به گفته یونیسف، بسیاری از این خانواده‌ها همچنان بدون سرپناه مناسب، شب‌ها را در چادرها یا در فضای باز و در شرایط آب و هوایی بسیار سرد می‌گذرانند.

یونیسف اعلام کرده است که طی هفته گذشته، برای کاهش بخشی از مشکلات زمستانی، بیش از ۱۷۷۵ بسته لباس زمستانی و ۳۵۵۰ پتو در میان خانواده‌های آسیب‌دیده توزیع کرده است.

با این حال، این نهاد تأکید کرده که این کمک‌ها پاسخگوی نیازهای گسترده زلزله‌زدگان نیست.

بر اساس ارزیابی‌های یونیسف، برای بازسازی خانه‌ها، مدارس و ارائه‌ی خدمات اولیه در مناطق زلزله‌زده استان کنر افغانستان، حدود ۱۲۸ میلیون دلار بودجه مورد نیاز است.

این سازمان از جامعه جهانی خواسته است حمایت‌های فوری و پایدار خود را برای جلوگیری از تشدید بحران انسانی افزایش دهد.

