این نهاد با اشاره به نبود سرپناه و امکانات اولیه برای زلزله‌زدگان، ۱۱.۶ میلیون دلار کمبود بودجه برای کمک به این افراد را اعلام و تأکید کرده است که این وضعیت ممکن است عملیات امدادرسانی زمستانی و حمایت از کودکان آسیب‌دیده را با اختلال مواجه سازد.

صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل پیش از این بودجه ۲۲ میلیون دلاری را برای کمک به کودکان زلزله‌زده افغانستان درخواست کرده بود.

زلزله شدید نیمه ماه گذشته در شرق افغانستان منجر به جان‌باختن حدود ۲۰۰۰ نفر و زخمی شدن بیش از ۳۶۰۰ نفر و تخریب بیش از ۸۵۰۰ خانه شد که این مساله باعث بی‌خانمانی حدود ۵۰۰ هزار نفر شد که بیشتر آنان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند.

