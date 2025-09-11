جان باختن بیش از هزار زن و دختر در زمین لرزه شرق افغانستان

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر هماهنگ کننده کمکهای بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان (اوچا) در تازهترین گزارش خود اعلام کرد: براثر زمین لرزه هفته گذشته در استانهای شرقی افغانستان ۵۱۶ زن و ۵۰۹ دختر جان خود را از دست دادند.
اوچا، شمار تلفات این زمین لرزه را ۲۱۶۴ نفر اعلام کرد درحالی که حکومت افغانستان تعداد تلفات را ۲۲۰۵ نفر اعلام کرده است.
براساس گزارش دفتر هماهنگ کننده کمکهای بشردوستانه سازمان ملل، در این زمینه لرزه حدود شش هزار خانه مسکونی ویران شد.
قبل از این دفتر هماهنگ کننده کمکهای بشردوستانه سازمان ملل متحد، بودجه حدود صد و چهل میلیون دلاری را برای کمک به زلزله زدگان شرق افغانستان درخواست کرده بود.
همچنین سازمان بهداشت جهانی گفته است حدود پانصد هزار نفر در مناطق زلزله زده شرق افغانستان نیازمند کمکهای بهداشتی و درمانی هستند.
سازمان بین المللی نجات کودکان نیز در گزارشی اعلام کرد: ۳۷ هزار کودک زیر پنج سال و ۱۰ هزار مادر شیرده و باردار در مناطق زلزله زده در معرض سوء تغذیه قرار دارند و ۹۱ هزار نفر به کمکهای غذایی نیاز دارند.
