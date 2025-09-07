  1. صفحه اصلی
پیام تسلیت شورای علمای شیعه هرات افغانستان به زلزله‌زدگان استان کنر افغانستان

۱۶ شهریور ۱۴۰۴ - ۲۰:۳۸
پیام تسلیت شورای علمای شیعه هرات افغانستان به زلزله‌زدگان استان کنر افغانستان

شورای علمای شیعه هرات افغانستان با صدور بیانیه‌ای در پی زلزله مرگبار استان کنر افغانستان، ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های داغدار، بر ضرورت کمک‌رسانی فوری و مدیریت دقیق اوضاع انسانی از سوی امارت اسلامی و نهادهای خیریه تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا ـ شورای علمای شیعه هرات در پی وقوع زلزله شدید در استان کنر افغانستان که جان هزاران تن را گرفت و خسارات گسترده‌ای بر جای گذاشت، بیانیه‌ای صادر کرد.

در این بیانیه با استناد به آیه‌ای از قرآن کریم آمده است که خداوند آسمان‌ها و زمین را نگاه می‌دارد و انسان در برابر حوادث طبیعی باید صبور و مقاوم باشد. شورا با ابراز تأسف از جان باختن شماری از هم‌وطنان افغانستانی و زخمی شدن بیش از دو هزار نفر در این حادثه، این مصیبت بزرگ را به بازماندگان تسلیت گفته و برای مجروحان شفای عاجل مسئلت کرده است.

شورای علمای شیعه هرات افغانستان در بخش دیگری از بیانیه، وظیفه انسانی و اسلامی مسلمانان جهان و مردم افغانستان را یاری‌رسانی مومنانه به آسیب‌دیدگان دانسته و از مؤسسات خیریه و نهادهای امدادی خواسته است که در این راستا نقش فعال ایفا کنند.

همچنین از مسئولان حکومت سرپرست افغانستان خواسته شده است که همچون گذشته با سرعت و دقت به مدیریت شرایط بپردازند و از هرگونه نابسامانی در روند کمک‌رسانی جلوگیری نمایند.

در پایان این بیانیه ابراز امیدواری شده است که با همت مردم و تدبیر مسئولان، آرامش و عزت به خانواده‌های داغدار بازگردد و این آزمون دشوار الهی با فرجامی نیکو همراه گردد.

