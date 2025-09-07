به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت (ع) ـ ابنا ـ شورای علمای شیعه هرات در پی وقوع زلزله شدید در استان کنر افغانستان که جان هزاران تن را گرفت و خسارات گستردهای بر جای گذاشت، بیانیهای صادر کرد.
در این بیانیه با استناد به آیهای از قرآن کریم آمده است که خداوند آسمانها و زمین را نگاه میدارد و انسان در برابر حوادث طبیعی باید صبور و مقاوم باشد. شورا با ابراز تأسف از جان باختن شماری از هموطنان افغانستانی و زخمی شدن بیش از دو هزار نفر در این حادثه، این مصیبت بزرگ را به بازماندگان تسلیت گفته و برای مجروحان شفای عاجل مسئلت کرده است.
شورای علمای شیعه هرات افغانستان در بخش دیگری از بیانیه، وظیفه انسانی و اسلامی مسلمانان جهان و مردم افغانستان را یاریرسانی مومنانه به آسیبدیدگان دانسته و از مؤسسات خیریه و نهادهای امدادی خواسته است که در این راستا نقش فعال ایفا کنند.
همچنین از مسئولان حکومت سرپرست افغانستان خواسته شده است که همچون گذشته با سرعت و دقت به مدیریت شرایط بپردازند و از هرگونه نابسامانی در روند کمکرسانی جلوگیری نمایند.
در پایان این بیانیه ابراز امیدواری شده است که با همت مردم و تدبیر مسئولان، آرامش و عزت به خانوادههای داغدار بازگردد و این آزمون دشوار الهی با فرجامی نیکو همراه گردد.
