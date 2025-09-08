به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت (ع) ـ ابنا ـ قدرتالله ابوحمزه، استاندار حکومت سرپرست افغانستان در استان کنر، روز گذشته اعلام کرد که عملیات جستوجو و نجات بازماندگان زلزله اخیر رسماً پایان یافته است.
به گفته او، تلاشها برای یافتن افراد زیر آوار به نتیجه رسیده و اکنون تمرکز اصلی بر کمکرسانی به آسیبدیدگان قرار دارد.
بر اساس آمارهای رسمی، شمار قربانیان این فاجعه به ۲۲۰۴ نفر رسیده و نزدیک به ۴۰۰۰ نفر دیگر زخمی شدهاند.
مقامهای محلی هشدار دادهاند که طالبان با کمبود شدید چادر و امکانات موقت برای اسکان آوارگان روبهرو است.
در کنار این بحران، سازمان جهانی بهداشت (WHO) اعلام کرده است که حداقل ۱۶ مرکز درمانی در چهار استان آسیب دیده و بیش از ۲۱۰۰ زخمی نیازمند خدمات فوری پزشکی هستند.
این سازمان همچنین نسبت به کمبود شدید کارمندان زن و خطر شیوع بیماریهای واگیر هشدار داده و از نیاز فوری به ۴ میلیون دلار بودجه برای ادامه عملیات امداد خبر داده است.
به گزارش منابع محلی، زنان و کودکان بیشترین قربانیان این زمینلرزه بودهاند.
محدودیتهای طالبان در زمینه فعالیت زنان امدادگر نیز روند کمکرسانی را با مشکلات جدی مواجه کرده است. با وجود این، ساکنان محلی و نجاتدهندگان با وجود خطرات و کمبود امکانات، تلاشهای چشمگیری برای یاری رساندن به آسیبدیدگان انجام دادهاند.
کارشناسان و نهادهای بینالمللی تأکید میکنند که ارزیابی کامل خسارات این زلزله و پاسخ به نیازهای بازماندگان، زمانبر خواهد بود و همکاری گستردهتر جامعه جهانی را میطلبد.
