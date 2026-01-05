تحول جمعیتی ایران در ۷۰ سال آینده/ عبور از مرز ۱۰۱ میلیون نفر و کاهش ۲۰ میلیونی تا ۲۰۹۶

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پیش‌بینی‌های جدید آماری آینده جمعیتی ایران را تا سال ۲۰۹۶ میلادی ترسیم می‌کنند که حاکی از رسیدن جمعیت کشور به اوج خود در نیمه قرن جاری و سپس آغاز یک شیب نزولی قابل توجه است.

بر اساس داده‌های منتشر شده توسط «World Population Review» جمعیت ایران که در سال ۲۰۲۵ حدود ۹۲.۴ میلیون نفر پیش‌بینی شده تا سال ۲۰۵۱ به بالاترین میزان خود یعنی ۱۰۱ میلیون و ۹۴۲ هزار نفر خواهد رسید. با این حال پس از این اوج‌گیری آهنگ رشد جمعیت منفی شده و کاهش جمعیت تا سال ۲۰۹۶ ایران را با جمعیتی معادل ۸۲ میلیون و ۱۴۸ هزار و ۸۰۰ نفر و سقوطی ۱۳ پله‌ای در رتبه‌بندی جهانی مواجه خواهد کرد.

الف) دوره اوج‌گیری (۲۰۲۵ تا ۲۰۵۱)

روند جمعیتی ایران در دهه‌های آینده با نرخ رشد مثبت آغاز می‌شود. در سال ۲۰۲۵ ایران با جمعیتی بالغ بر ۹۲ میلیون و ۴۱۷ هزار و ۷۰۰ نفر و نرخ رشد ۱.۰۵ درصدی در رتبه هفدهم جهان قرار دارد. این رشد مثبت هرچند با کاهشی تدریجی در نرخ همراه است، اما تا اواسط قرن ادامه می‌یابد:

۲۰۲۵: ۹۲,۴۱۷,۷۰۰ نفر با نرخ رشد ۱.۰۵٪

۲۰۳۱: جمعیت به حدود ۹۶ میلیون نفر می‌رسد.

۲۰۴۱: جمعیت از مرز ۹۹ میلیون نفر عبور کرده و به ۹۹,۸۵۳,۷۰۰ نفر می‌رسد.

۲۰۵۱: اوج جمعیتی با ۱۰۱,۹۴۲,۰۰۰ نفر ثبت می‌شود در حالی که نرخ رشد سالانه به ۰.۱۴ درصد کاهش یافته است. در این سال، ایران در رتبه ۱۸ جهان قرار می‌گیرد و تراکم جمعیتی به ۶۳ نفر در هر کیلومتر مربع می‌رسد که بالاترین میزان در این دوره است.

ب) آغاز شیب نزولی و کاهش شتابان (۲۰۵۶ تا ۲۰۹۶)

نقطه عطف جمعیتی ایران در فاصله سال‌های ۲۰۵۱ تا ۲۰۵۶ رخ می‌دهد، جایی که نرخ رشد سالانه رسما منفی می‌شود.

۲۰۵۶: با جمعیت ۱۰۱,۷۸۷,۰۰۰ نفر، نرخ رشد به ۰.۰۳- درصد رسیده و کاهش جمعیت آغاز می‌شود.

۲۰۶۶: جمعیت کشور به زیر مرز ۱۰۰ میلیون نفر بازگشته و به ۹۸,۷۱۸,۲۰۰ نفر می‌رسد، با نرخ کاهش ۰.۳۹- درصد. رتبه جهانی ایران در این سال به ۲۰ سقوط می‌کند.

۲۰۸۱: آهنگ کاهش به اوج خود می‌رسد و نرخ رشد منفی ۰.۶۵- درصد ثبت می‌شود. جمعیت کشور به ۹۰,۲۵۰,۵۰۰ نفر تنزل می‌یابد.

۲۰۹۶: در پایان این دوره ۷۱ ساله جمعیت پیش‌بینی شده ایران به ۸۲,۱۴۸,۸۰۰ نفر خواهد رسید. این میزان تقریبا ۲۰ میلیون نفر کمتر از جمعیت اوج در سال ۲۰۵۱ است. نرخ رشد منفی پایدار در این سال ۰.۶۲- درصد خواهد بود.

ج) رتبه‌بندی جهانی و تراکم جمعیت

یکی از نتایج مهم این روند کاهشی افول شدید رتبه ایران در جدول پرجمعیت‌ترین کشورهای جهان است. رتبه ایران که در سال‌های ابتدایی ۱۷ بوده در سال ۲۰۹۶ به ۳۰ تنزل می‌یابد.

همچنین تراکم جمعیت کشور از ۵۷ نفر در هر کیلومتر مربع در سال ۲۰۲۵ به اوج خود یعنی ۶۳ نفر در سال‌های ۲۰۵۱ و ۲۰۵۶ می‌رسد اما به دلیل کاهش جمعیت تا سال ۲۰۹۶ به ۵۰ نفر در هر کیلومتر مربع کاهش می‌یابد.

جزئیات کامل پیش‌بینی جمعیت ایران (۲۰۲۵ تا ۲۰۹۶)

۲۰۲۵: جمعیت ۹۲,۴۱۷,۷۰۰ نفر، با تغییر سالانه ۱.۰۵%، تراکم ۵۷ (در کیلومتر مربع)، رتبه جمعیتی ۱۷.

۲۰۲۶: جمعیت ۹۳,۱۶۸,۵۰۰ نفر، با تغییر سالانه ۱.۰۴%، تراکم ۵۷ (در کیلومتر مربع)، رتبه جمعیتی ۱۷.

۲۰۳۱: جمعیت ۹۵,۹۶۰,۷۰۰ نفر، با تغییر سالانه ۰.۵۹%، تراکم ۵۹ (در کیلومتر مربع)، رتبه جمعیتی ۱۷.

۲۰۳۶: جمعیت ۹۸,۰۷۵,۳۰۰ نفر، با تغییر سالانه ۰.۴۴%، تراکم ۶۰ (در کیلومتر مربع)، رتبه جمعیتی ۱۷.

۲۰۴۱: جمعیت ۹۹,۸۵۳,۷۰۰ نفر، با تغییر سالانه ۰.۳۶%، تراکم ۶۱ (در کیلومتر مربع)، رتبه جمعیتی ۱۸.

۲۰۴۶: جمعیت ۱۰۱,۲۲۰,۰۰۰ نفر، با تغییر سالانه ۰.۲۷%، تراکم ۶۲ (در کیلومتر مربع)، رتبه جمعیتی ۱۸.

۲۰۵۱: جمعیت ۱۰۱,۹۴۲,۰۰۰ نفر، با تغییر سالانه ۰.۱۴%، تراکم ۶۳ (در کیلومتر مربع)، رتبه جمعیتی ۱۸.

۲۰۵۶: جمعیت ۱۰۱,۷۸۷,۰۰۰ نفر، با تغییر سالانه ۰.۰۳-%، تراکم ۶۳ (در کیلومتر مربع)، رتبه جمعیتی ۱۷.

۲۰۶۱: جمعیت ۱۰۰,۶۷۵,۰۰۰ نفر، با تغییر سالانه ۰.۲۲-%، تراکم ۶۲ (در کیلومتر مربع)، رتبه جمعیتی ۱۷.

۲۰۶۶: جمعیت ۹۸,۷۱۸,۲۰۰ نفر، با تغییر سالانه ۰.۳۹-%، تراکم ۶۱ (در کیلومتر مربع)، رتبه جمعیتی ۲۰.

۲۰۷۱: جمعیت ۹۶,۱۵۷,۶۰۰ نفر، با تغییر سالانه ۰.۵۲-%، تراکم ۵۹ (در کیلومتر مربع)، رتبه جمعیتی ۲۲.

۲۰۷۶: جمعیت ۹۳,۲۴۳,۳۰۰ نفر، با تغییر سالانه ۰.۶۱-%، تراکم ۵۷ (در کیلومتر مربع)، رتبه جمعیتی ۲۳.

۲۰۸۱: جمعیت ۹۰,۲۵۰,۵۰۰ نفر، با تغییر سالانه ۰.۶۵-%، تراکم ۵۵ (در کیلومتر مربع)، رتبه جمعیتی ۲۵.

۲۰۸۶: جمعیت ۸۷,۳۹۳,۲۰۰ نفر، با تغییر سالانه ۰.۶۴-%، تراکم ۵۴ (در کیلومتر مربع)، رتبه جمعیتی ۲۷.

۲۰۹۱: جمعیت ۸۴,۷۲۸,۲۰۰ نفر، با تغییر سالانه ۰.۶۲-%، تراکم ۵۲ (در کیلومتر مربع)، رتبه جمعیتی ۲۸.

۲۰۹۶: جمعیت ۸۲,۱۴۸,۸۰۰ نفر، با تغییر سالانه ۰.۶۲-%، تراکم ۵۰ (در کیلومتر مربع)، رتبه جمعیتی ۳۰.

این پیش‌بینی‌ها نشان‌دهنده یک چالش بزرگ جمعیتی برای ایران در بلندمدت است با رسیدن جمعیت به اوج خود در حدود سال ۲۰۵۱ و سپس ورود به دوره انقباض سیاست‌گذاران کشور با معضلاتی نظیر سالخوردگی جمعیت، کمبود نیروی کار جوان و نیاز به تنظیم برنامه‌های توسعه‌ای بر اساس کاهش ۲۰ میلیون نفری طی ۴۵ سال روبرو خواهند بود. تثبیت نرخ رشد منفی و کاهش چشمگیر رتبه جهانی اهمیت برنامه‌ریزی‌های کلان جمعیتی را در دهه‌های آینده دوچندان می‌سازد.

تهیه خبر توسط سید محمد طه موسوی

