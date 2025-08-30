به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جواد شاکر آرانی پیش از ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه استان قم با اشاره به ظرفیت های استان قم اظهار کرد: دومین قطب زیارتی کشور، ششمین کلانشهر ایران، بالاتر بودن منابع بانکی استان از متوسط کشوری، وجود ذخایر معدنی، وجود منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان و امکان احداث نیروگاه های خورشیدی از جمله ظرفیت های استان قم است. مهم ترین چالش های این استان نیز کمبود جدی منابع آب، پدیده گرد و غبار، مهاجرت داخلی و خارجی و پایین بودن سهم تولید ناخالص داخلی نسبت به جمعیت است.

وی ادامه داد: باید به دنبال این باشیم که با کمک دستگاه های اجرایی استان قم و همفکری بخش دولتی و خصوصی با استفاده از ظرفیت های استان، توسعه و بزرگ کردن کیک اقتصاد استان قم را رقم بزنیم. در مردادماه سال جاری نرخ تورم در کل کشور ۳۶.۴ درصد و در استان قم ۳۶.۳ درصد بود. همچنین در فصل بهار ۱۴۰۴ نرخ بیکاری در استان ۶.۹ درصد و در کشور ۷.۳ درصد بود. درصد مشارکت اقتصادی در استان قم ۳۸.۳ درصد است، در حالی که درصد مشارکت اقتصادی در کشور ۴۱.۲ درصد می باشد. درصد تسهیلات به سپرده های بانکی در سال ۱۴۰۳ در کشور ۷۸ درصد و در استان قم ۷۶ درصد بود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم افزود: از جمله مهم ترین محورهای فعالیت های این سازمان، تدوین برنامه ۴ ساله عملیاتی دستگاه های اجرایی اصلی استان قم(از سال ۱۴۰۴ تا سال ۱۴۰۷)، به روز رسانی نقشه اراضی استان قم(پایه مطالعات و برنامه های آمایشی)، رسیدگی به درخواست های مربوط به طرح های زیربنایی و اقتصادی استان از نظر آمایش است.

شاکر آرانی با اشاره به ترکیب بودجه در کشور اظهار کرد: ۴۴ درصد بودجه دولت در کشور مربوط به بودجه عمومی و ۵۶ درصد بودجه نیز مربوط به شرکت ها و بانک های دولتی است. استان قم به لحاظ جمعیت در کشور در جایگاه بیستم است و ۱.۷ درصد جمعیت ایران در استان قم، زندگی می کنند. رتبه این استان در زمینه درآمد در کشور، رتبه هجدهم است و ۰.۷۷ درصد درآمد کشور مربوط به استان قم است. ۱.۴۵ درصد اعتبارات هزینه ای کشور و ۱.۴۸ اعتبارات تملک دارایی کشور به این استان، تعلق پیدا می کند.

میزان درآمد استان قم براساس بودجه را ۱۱ هزار و ۲۴۸ میلیارد تومان دانست و تصریح کرد: اعتبارات هزینه ای مربوط به ۲۱ دستگاه اجرایی در استان قم است و میزان این اعتبارات ۹۴۹ میلیارد تومان براساس سند بودجه است که رتبه استان در این زمینه در کشور، رتبه ۳۱ است. ۲۷۱۰ میلیارد تومان نیز در بخش اعتبارات تملک دارایی به استان قم تعلق پیدا کرده است که رتبه استان در این زمینه در کشور، رتبه ۳۰ می باشد.

وی ادامه داد: از جمله اقدامات دیگر سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم در حوزه بودجه، اجرای بودجه و نظارت بر اعتبارات هزینه ای و عمرانی استان، تهیه و جمع بندی مصوبات پیشنهادی سفر رئیس جمهور به قم، تهیه گزارش های دوره ای و مستمر بودجه ای و تهیه برنامه رفع ناترازی انرژی در دستگاه های اجرایی استان است. از جمله محورهای دیگر فعالیت این سازمان، اجرای عملیات میدانی سرشماری ۱۰ ساله کشاورزی استان قم، نیازسنجی دوره های آموزشی موردنیاز کارکنان استان و اجرای دوره های آموزشی کارکنان قم است.

شاکر آرانی با اشاره به جمعیت استان قم اظهار کرد: آخرین سرشماری جمعیت استان در سال ۱۳۹۵ انجام شد و برآورد جمعیت استان قم در حال حاضر یک میلیون و ۴۷۰ هزار نفر است. در زمان انجام سرشماری جمعیت استان در سال ۱۳۹۵، جمعیت اتباع خارجی از کل جمعیت قم، ۱۰ درصد بود و برآورد می شود که اکنون ۱۴ درصد جمعیت استان قم، اتباع خارجی هستند و جمعیت اتباع خارجی قم بین ۲۲۰ هزار نفر تا ۲۵۰ هزار نفر برآورد می شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم افزود: این استان یک استان تک شهرستانه است و به همین دلیل تشکیلات اداری استان قم نسبت به استان های دیگر کوچک تر است و تعداد پرسنل اداری در این استان کمتر از استان های دیگر کشور می باشد. لذا اعتبارات هزینه ای استان قم کم تر از اعتبارات هزینه های استان های دیگر است، چون اعتبارات هزینه ای عمدتا مربوط به حقوق کارمندان می باشد.

شاکر آرانی با اشاره به اولویت های استان قم اظهار کرد: چالش اصلی استان در حال حاضر بحث کمبود مدارس و تراکم جمعیت دانش آموزی است، لذا بیشترین سهم بودجه استانی به بخش آموزش تعلق پیدا کرده است. ۲۰ درصد بودجه عمرانی قم مربوط به بخش آموزش می باشد تا در فاصله زمانی کمترین مشکل کمبود مدارس استان، حل شود. به صورت مستمر شاهد افتتاح و کلنگ زنی پروژه های ساخت مدارس جدید در قم هستیم. امسال ۴۰۰ میلیارد تومان از بودجه عمرانی استان به بخش آموزش تعلق پیدا کرد که ۱۰۰ میلیارد تومان بیشتر از بودجه سال گذشته است. از بودجه ملی هم تخصیص ۵۰۰ میلیارد تومان را برای پروژه های عمرانی بخش آموزش قم را پیگیری می کنیم. پس از بخش آموزش، اولویت های دیگر در زمینه عمرانی در استان در بخش های بهداشت، آب و نگهداری راه های درون استانی است.

