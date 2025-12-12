عراق وارد «پنجره فرصت جمعیتی» شد؛ بیش از ۶۰ درصد در سن کار

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت برنامهریزی عراق امروز (جمعه) از کاهش قابل توجه رشد جمعیت طی ۱۴ سال گذشته خبر داد. براساس نتایج سرشماری عمومی سال ۲۰۲۴، نرخ رشد سالانه جمعیت که در سال ۲۰۱۰ حدود ۳ درصد بود، اکنون به حدود ۲.۵ درصد رسیده است.
دلایل افت نرخ رشد جمعیت عراق: کاهش باروری و بالا رفتن سن ازدواج
عبدالزهرة الهنداوی سخنگوی این وزارتخانه، توضیح داد که نرخ باروری زنان نیز کاهش یافته است و شرایط اقتصادی، مهمترین عامل این تغییر به شمار میآید.
وی افزود که مشکلات اقتصادی موجب بالا رفتن سن ازدواج شده و ازدواجهای زودهنگام نسبت به گذشته کاهش یافته است. کاهش تمایل خانوادهها به فرزندآوری نیز در افت نرخ رشد جمعیت نقش داشته است.
تفاوتهای جمعیتی میان شهر و روستا
بهگفته الهنداوی، روند کاهش رشد جمعیت در مناطق شهری پررنگتر از مناطق روستایی است. مناطق روستایی همچنان نرخ رشد بیشتری را نسبت به شهرها ثبت میکنند.
وی تأکید کرد که این تفاوتها میتواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی مختلفی برای کشور به همراه داشته باشد.
سخنگوی وزارت برنامهریزی عراق اعلام کرد که عراق وارد مرحلهای شده است که در مطالعات جمعیتشناسی «پنجره فرصت جمعیتی» نام دارد؛ دورهای که اکثریت جمعیت در سن کار و فعالیت اقتصادی هستند.
وی گفت که حتی جمعیت فعال اقتصادی اکنون از ۶۰ درصد فراتر رفته و این موضوع برای عراق یک سرمایه انسانی بسیار مهم به شمار میآید که در صورت برنامهریزی درست میتواند به رشد اقتصادی کمک کند.
انتشار سند سیاستهای جمعیتی عراق
هنداوی همچنین از آغاز اجرای سند سیاستهای جمعیتی عراق خبر داد؛ سندی شامل برنامهها و راهبردهای میانمدت و بلندمدت که هدف آن مدیریت تحولات جمعیتی و تبدیل جمعیت جوان به نیروی پیشران توسعه و نه باری بر دوش کشوراست. این سند بر استفاده بهینه از افزایش جمعیت فعال اقتصادی و ارتقای کیفیت سرمایه انسانی تأکید دارد.
