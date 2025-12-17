به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مجله «لوبوان» گزارش داده است که فرانسه در مرحله حساسی از نظر جمعیتی قرار دارد، چرا که برای نخستین بار از پایان جنگ جهانی دوم، کمترین تعادل طبیعی بین تعداد تولدها و مرگ‌ها ثبت شده است.

این مجله در گزارشی به قلم «توما گراندورج» توضیح داده است که تازه‌ترین مطالعه منتشرشده توسط «انستیتوی ملی مطالعات جمعیتی» نشان می‌دهد که اختلاف بین تعداد تولدها و مرگ‌ها در سال ۲۰۲۴ تنها ۰.۲ تولد اضافی به ازای هر هزار نفر بوده است؛ شاخصی که وضعیت بی‌سابقه‌ای در پویایی جمعیتی کشور را نشان می‌دهد.

با وجود این که جمعیت فرانسه در اول ژانویه ۲۰۲۵ به ۶۸.۶ میلیون نفر رسیده است، افزایش سالانه جمعیت تنها ۱۶۹ هزار نفر بوده که طبق این مطالعه، بیشتر به دلیل مهاجرت و نه رشد طبیعی، است.

تعداد تولدها در فرانسه برای چهاردهمین سال متوالی کاهش یافته است و از ۸۳۳ هزار تولد در سال ۲۰۱۰ به تنها ۶۶۱ هزار تولد در سال ۲۰۲۴ رسیده است، همچنین شاخص باروری در این کشور به ۱.۶۲ کودک برای هر زن کاهش یافته است که بسیار کمتر از حد لازم برای جایگزینی نسل‌هاست.

مطالعه تأکید می‌کند که مهاجرت عامل اصلی حفظ رشد جمعیت فرانسه شده است؛ در سال ۲۰۲۴، خالص مهاجرت حدود ۱۵۲ هزار نفر بوده و ۳۴۳ هزار مجوز اقامت اولیه صادر شده که بیشتر آن‌ها برای دانشجویان و دلایل خانوادگی بوده است، اگرچه در دهه گذشته پیوستن خانواده‌ها کاهش چشمگیری داشته است.

مجوزهای اقامت برای دلایل انسانی نیز به سطح قبل از پاندمی کرونا بازگشته است، و اکثریت مهاجران جدید در مناطق شهری ساکن شده‌اند و سهم محدودی در مناطق روستایی داشته‌اند. مطالعه همچنین نشان می‌دهد که تفاوت‌های جغرافیایی قابل توجهی وجود دارد؛ مناطق روستایی نرخ باروری بالاتری نسبت به شهرهای بزرگ دارند، اما این امر به دلیل ادامه مهاجرت داخلی، تأثیر مثبتی بر جمعیت آن‌ها ندارد و رشد جمعیت آن‌ها عمدتا به ورود ساکنان جدید وابسته است.

میانگین امید به زندگی در فرانسه نیز به طور اندکی افزایش یافته و به ۸۰ سال برای مردان و ۸۵.۶ سال برای زنان رسیده است؛ افزایشی محدود که تنها ۰.۱ سال طی یک سال بوده است.

در مجموع، این شاخص‌ها تصویر نگران‌کننده‌ای از آینده جمعیت فرانسه ارائه می‌دهند؛ کاهش نرخ باروری یک پدیده فراگیر است که مناطق و گروه‌های اجتماعی مختلف را تحت تأثیر قرار داده و پیش‌بینی می‌شود این روند در سال‌های آینده ادامه یابد؛ موضوعی که چالش‌های بزرگی برای سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی و نظام تأمین اجتماعی کشور ایجاد خواهد کرد.

