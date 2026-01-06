یورش ۱۲ خودرو نظامی اسرائیل به روستای صیدا الجولان در جنوب سوریه

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ خبرنگار شبکه الجزیره در سوریه اعلام کرد که امروز سه‌شنبه، ۱۲ خودروی نظامی متعلق به ارتش رژیم صهیونیستی وارد روستای «صیدا الجولان» در حومه قنیطره در جنوب سوریه شدند. این اقدام تازه‌ترین مورد از سلسله تجاوزات اسرائیل در استان‌های جنوب غربی سوریه به شمار می‌رود.

بر اساس این گزارش، نیروهای اسرائیلی در اطراف روستا مستقر شده، در ورودی غربی آن مرکز ایست و بازرسی ایجاد کردند و یکی از خانه‌ها را مورد بازرسی قرار دادند، سپس به داخل اراضی اشغالی عقب‌نشینی کردند.

این در حالی است که شامگاه جمعه گذشته، یک واحد دیگر از ارتش رژیم صهیونیستی به سمت یک پایگاه نظامی متروکه در منطقه حوض یرموک در غرب استان درعا پیشروی کرده بود.

از هشتم دسامبر ۲۰۲۴ (۱۸ آذر ۱۴۰۳)، اسرائیل به‌طور مستمر در جنوب سوریه مداخله نظامی داشته است؛ چه از طریق اشغال زمین و چه با نفوذ نظامی. این رژیم به‌ویژه پس از سقوط نظام بشار اسد، منطقه حائل و جبل‌الشیخ را اشغال کرد.

محمد سعید، مدیر اطلاع‌رسانی استان قنیطره، پیش‌تر در پایان سال گذشته میلادی به الجزیره نت گفته بود که روستاهای مرزی در قنیطره، حومه درعای غربی و دمشق، شاهد بیش از ۱۵۰۰ مورد نفوذ اسرائیل بوده‌ که با بازداشت بیش از ۳۰ نفر همراه بوده است.

در همین حال، روز دوشنبه، یک منبع دولتی سوری از آغاز دور تازه‌ای از مذاکرات با اسرائیل خبر داد که با میانجیگری ایالات متحده در حال انجام است. این مذاکرات بر بازفعال‌سازی توافقنامه سال ۱۹۷۴ متمرکز است.

به گفته این منبع، محور اصلی گفت‌وگوها بازگشت به توافقنامه ۱۹۷۴ است تا عقب‌نشینی نیروهای اسرائیلی به خطوط پیش از هشتم دسامبر ۲۰۲۴ (۱۸ آذر ۱۴۰۳) تضمین شود و در چارچوب یک توافق امنیتی متوازن، حاکمیت کامل سوریه حفظ گردد و هرگونه دخالت در امور داخلی این کشور منتفی شود.

