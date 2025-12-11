از جنوب تا ساحل؛ توسعه نفوذ اسرائیل در سایه ضعف دولت انتقالی دمشق

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع خبری از بهرهبرداری رژیم صهیونیستی از ضعف و کوتاه آمدن دولت انتقالی سوریه خبر دادند؛ اقدامی که به گفته تحلیلگران، تلآویو در پی آن است تا «خط 7 دسامبر» را بهعنوان مرز جدید تحمیل کرده و جولان اشغالی را به غنیمتی راهبردی در سوریه تبدیل کند.
الاخبار لبنان نوشت: سقوط نظام بشار اسد و به قدرت رسیدن «ابو محمد الجولانی» رهبر سابق هیئت تحریر الشام ـ که اکنون با نام احمد شرع ریاست دولت انتقالی دمشق را برعهده دارد ـ فرصتی بیسابقه برای اسرائیل فراهم کرد تا نفوذ خود را در سوریه گسترش دهد. پیش از این تحول، تلآویو با اشغال قلههای جبلالشیخ و نابودی توان نظامی ارتش سوریه، زمینه را برای سلطه کامل بر بخشهای وسیعی از قنیطره، درعا و ریف دمشق آماده کرده بود.
از همان آغاز، شرع سیاستی مبتنی بر رضایت اسرائیل در پیش گرفت؛ تا جایی که حتی از «عادیسازی میان ملتها» سخن گفت و توافقهای «کمپ دیوید» و «وادی عربه» را ناکافی دانست. این رویکرد با استقبال غرب و برخی کشورهای عربی همراه شد. سفیر آمریکا در آنکارا، «تام باراک»، نیز تأکید کرد: «هر آنچه در خصوص اسرائیل بخواهیم، دولت سوریه آن را اجرا میکند.»
در نتیجه این سیاست، دولت انتقالی سوریه مجموعهای از امتیازات رایگان به اسرائیل واگذار کرده و اصول دیرینه سوریه در قبال مسئله فلسطین و جولان را زیر پا گذاشته است. اسعد شیبانی وزیر خارجه دولت انتقالی، اصطلاح «خط 7 دسامبر» را برای مناطق تازهاشغالی اسرائیل ابداع کرده و در مصاحبههایی خواستار عقبنشینی تلآویو از این مناطق در قبال توافق امنیتی شده است؛ توافقی که هیچ منفعت واقعی برای سوریه ندارد و صرفاً بازگشت به مذاکرات توافق «فضّ الاشتباک» سال 1974 (توافق جداسازی نیروها) را مطرح میکند.
این در حالی است که توافق 1974 بهروشنی بر حق سوریه در جولان اشغالی و ضرورت عقبنشینی اسرائیل تا مرزهای 1967 تأکید داشت. سوریه نیز همواره شعار «زمین در برابر صلح» را سرلوحه مذاکرات قرار داده بود. حتی رأی اخیر مجمع عمومی سازمان ملل بر لزوم عقبنشینی اسرائیل از جولان، فراتر از مواضع دولت شرع ارزیابی شد.
در مقابل، اسرائیل با تثبیت اشغال جولان، برنامه اسکان شهرکنشینان در مناطق خالی، اعلام قصد ماندن در ارتفاعات جبلالشیخ، مطالبه باز کردن مسیر زمینی به سوی سویداء و خلع سلاح کامل جنوب سوریه را دنبال میکند. برخی مراکز مطالعاتی اسرائیلی حتی از طرح «خط جنوب تدمر» سخن گفتهاند که منطقه حائلی فراتر از دمشق و تا عمق بادیه سوریه را شامل میشود.
تحولات اخیر در بیتجن و شعارهای ضدصهیونیستی در مراسم نظامی دولت انتقالی، روایت اسرائیل درباره نقش ترکیه در جنوب سوریه را تقویت کرده است. تلآویو این تحرکات را به گروههای وابسته به اخوانالمسلمین نسبت داده و هرگونه مقاومت علیه اشغالگری را به ایران یا ترکیه مرتبط میداند. همزمان، گزارشهایی از کاهش فشار دولت شرع بر جنبش حماس تحت تأثیر قطر و ترکیه منتشر شده است.
با وجود این، اسرائیل کوتاه آمدنهای دولت انتقالی را کافی نمیداند و حتی از احتمال ترور احمد الشرع توسط گروههای افراطی سخن گفته است. در عمل، رژیم صهیونیستی با بهرهگیری از ضعف دیپلماسی دمشق و شکافهای قومی و مذهبی در جامعه سوریه، دامنه نفوذ خود را از درعا و سویداء تا سواحل سوریه گسترش داده و همچنان به اشغال زمین و فریب سیاسی ادامه میدهد.
