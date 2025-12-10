به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «آمیچای چیکلی» وزیر امور مهاجران یهودی اسرائیل، در واکنش به تحولات اطراف شهر قنیطره سوریه اعلام کرد: «جنگ علیه سوریه اجتناب‌ناپذیر شده است».

این اظهارات پس از انتشار ویدئوهایی از تحرکات نیروهای امنیتی سوری و افراد مسلح در نزدیکی مواضع ارتش اسرائیل در حومه قنیطره مطرح شد؛ تحرکاتی که تل‌آویو آن را «تهدید امنیتی» خوانده است، در حالی که این منطقه طی سال‌های گذشته بارها شاهد تجاوزات، نفوذ و نقض مکرر حاکمیت سوریه از سوی اسرائیل بوده است.

روزنامه عبری «یدیعوت آحرونوت» گزارش داد که حادثه تنش در قنیطره میان نیروهای ارتش اسرائیل و شهروندان سوری همزمان با بازدید میدانی «مایک والتز» سفیر آمریکا در سازمان ملل و «دنی دانون» سفیر رژیم صهیونیستی در سازمان ملل رخ داد.

به نوشته این روزنامه، والتز و دنون با تجهیزات حفاظتی وارد قنیطره قدیم شدند و ارزیابی میدانی از وضعیت داشتند. هنگام بازگشت به خودروها، «حادثه‌ای غیرمعمول» شامل آشوب و تیراندازی رخ داد که پس از عبور کاروان مسلح و تلاش ارتش اسرائیل برای بازداشت یکی از اعضای جنبش جهاد اسلامی اتفاق افتاد.

هرچند دو سفیر مستقیماً شاهد این حادثه نبودند، اما تنها چند صد متر با محل وقوع فاصله داشتند. دنون بلافاصله از فرمانده منطقه گزارش دریافت کرد و جزئیات را به سفیر آمریکا منتقل نمود. سپس هر دو در جریان ارزیابی‌های نظامی درباره «تهدیدات» در جبهه‌های لبنان و سوریه قرار گرفتند. این بازدید همچنین شامل مناطق اشغالی جلیل اعلی، جولان اشغالی و دیدار با یک افسر ارشد نیروهای حافظ صلح سازمان ملل بود.

رسانه‌های سوری نیز ویدئوهایی از منطقه خان‌ارنبه نزدیک قنیطره منتشر کردند که نشان می‌داد نیروهای امنیتی سوری با سلاح‌ در کامیون‌های کوچک در کنار خودروهای نظامی اسرائیلی حرکت می‌کنند. طبق گزارش یدیعوت، دست‌کم دو غیرنظامی سوری بر اثر آنچه ارتش اسرائیل «تیراندازی هشداردهنده» خوانده، زخمی شدند.

ارتش اسرائیل مدعی شد که این حادثه پس از «اخلال در نظم و پرتاب سنگ» به سمت نیروهایش رخ داد و آنان مجبور به تیراندازی هوایی و عقب‌نشینی شدند. در مقابل، منابع سوری از برگزاری تظاهرات در خان‌ارنبه علیه حضور ارتش اسرائیل و پرواز پهپادهای آن در آسمان منطقه خبر دادند.

در تحولی سیاسی، روزنامه یدیعوت به نقل از منابع آمریکایی نوشت که «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر اسرائیل از سخنان «تام باراک» فرستاده آمریکا به سوریه، به شدت خشمگین شده است. باراک گفته بود: «آنچه در این منطقه بیش از هر چیز موفق بوده، نظام پادشاهی است». نتانیاهو در دیدار با سفیر والتز گفت: «او کاملاً عقل خود را از دست داده… پادشاهی را بر دموکراسی ترجیح می‌دهد و در خدمت منافع ترکیه در منطقه است».

همچنین دفتر نخست‌وزیری اسرائیل، گزارش‌های رسانه‌های عربی درباره توافق امنیتی میان اسرائیل و سوریه را «کاملاً دروغ» خواند، هرچند اذعان کرد که تماس‌هایی با میانجیگری آمریکا انجام شده اما به هیچ تفاهمی منجر نشده است.

در پایان این بازدید، دنی دانون گفت: «تهدیدات از شمال آشکار است. در مرز لبنان شاهد عزم ارتش برای مقابله با افزایش قدرت حزب‌الله و تهدید ایران هستیم و در جبهه سوریه نیز با چالش‌های ناشی از بی‌ثباتی روبه‌رو هستیم». وی همچنین گزارش‌های اخیر ارائه‌شده به اعضای شورای امنیت درباره منطقه را «یک‌جانبه و تحریف‌شده» توصیف کرد.

