نفوذ نظامیان اسرائیلی به حومه قنیطره و تیراندازی هوایی

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای رژیم صهیونیستی امروز یکشنبه با ورود به مناطق مختلفی از حومه استان قنیطره در جنوب‌غربی سوریه، اقدام به تیراندازی هوایی کردند که هیچ‌گونه تلفاتی در پی نداشت.

بر اساس گزارش خبرنگار خبرگزاری «سانا»، یک گشتی اسرائیلی متشکل از دو خودروی نظامی از نقطه «العدنانیه» در شمال قنیطره وارد شد و در تقاطع روستای «ام‌العظام» که آن را به روستاهای «رویحینه» و «المشیرفه» متصل می‌کند، ایست بازرسی موقت برپا کرد.

در جنوب استان نیز یک گشتی دیگر رژیم صهیونیستی در غرب شهرک «الرفید» نفوذ کرده و تیراندازی هوایی انجام داد. همچنین یک گشتی سوم شامل پنج خودروی نظامی وارد روستای «صیدا الحانوت» در جنوب قنیطره شد.

این اقدام در ادامه سلسله تجاوزات اسرائیل به خاک سوریه صورت گرفت؛ تجاوزاتی که روز گذشته نیز در روستاهای حومه جنوبی و میانی قنیطره رخ داده بود و نقض آشکار توافق جداسازی نیروها در سال 1974 به شمار می‌رود.

رژیم صهیونیستی همچنان به تجاوزات خود علیه خاک سوریه ادامه می‌دهد؛ از جمله نفوذهای مکرر، ایجاد ایست‌های بازرسی و تعرض به غیرنظامیان، که نقض آشکار قوانین بین‌المللی و قطعنامه‌های سازمان ملل محسوب می‌شود.

در مقابل، دولت سوریه بار دیگر از جامعه جهانی خواست تا مسئولیت خود را در توقف این تجاوزات بر عهده گیرد و اجرای قطعنامه‌های بین‌المللی الزام‌آور برای پایان اشغالگری اسرائیل در اراضی سوریه را عملی سازد.



