به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس یک بیانیه مطبوعاتی، یک هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد صبح شنبه وارد استان قنیطره سوریه شد.

استانداری قنیطره روز شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که این اقدام در چارچوب ماموریت این کمیته با هدف «مستندسازی تجاوزات ارتش اشغالگر اسرائیل علیه غیرنظامیان و اموال آنها در این استان» انجام می‌شود.

به گزارش تلویزیون سوریه، هیئتی از سازمان ملل متحد پنجشنبه گذشته با ساکنان شهر خان ارنبه در حومه قنیطره دیدار کرد تا درباره «تجاوزهای نیروهای اشغالگر اسرائیلی» تحقیق کند.

از زمان سقوط رژیم سرنگون‌شده، تقریبا روزانه حملات رژیم صهیونی به مناطق روستایی قنیطه و درعا ثبت شده است که با دستگیری‌هایی همراه بوده است. برخی آزاد شده، در حالی که برخی دیگر تا به امروز در بازداشت هستند.

پایگاه‌های نظامی اسرائیل در سراسر سوریه، از قله کوه هرمون تا منطقه حوضه یرموک در حومه جنوبی و هم‌مرز با استان درعا، پراکنده شده‌اند. به گفته تلویزیون سوریه، هشت پایگاه در قنیطره و یک پایگاه در درعا وجود دارد.

