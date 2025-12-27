به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ یک روز پس از آن که بنیامین نتانیاهو نخستوزیر رژیم صهیونیستی از به رسمیت شناختن سومالیلند به عنوان کشور مستقل خبر داد، شبکه ۱۴ تلویزیون اسرائیل اعلام کرد تلآویو در مقابل پذیرش ساکنان غزه در سومالیلند حاضر شده آن را به عنوان کشور مستقل به رسمیت بشناسد.
طبق گزارش روسیا الیوم، این شبکه افزود، اعلامیه به رسمیت شناختن سومالیلند که بر اساس توافقات ابراهیم تنظیم شده، در بردارنده برقراری روابط کامل دیپلماتیک و همکاری راهبردی در زمینههای مختلف است و سومالیلند در مقابل به رسمیت شناخته شدن، بخشی از ساکنان غزه را در خاک خود اسکان خواهد داد.
روز گذشته نتانیاهو، گدعون ساعر وزیر خارجه اسرائیل و عبدالرحمن محمد عبداللهی رئیس جمهوری خودخوانده سومالیلند، اعلامیه مشترکی برای به رسمیت شناختن سومالیلند به عنوان کشور مستقل امضا کردند.
نتانیاهو همچنین عبداللهی را به سفر به سرزمینهای اشغالی دعوت کرد.
گدعون ساعر پس از گفتوگو با عبداللهی اعلام کرد، روابط دوطرف در سال گذشته از طریق تماسهای مستمر، مستحکم شد و امروز توافقنامه به رسمیت شناختن متقابل و برقراری روابط کامل دیپلماتیک را امضا کردیم که شامل تعیین سفرا و افتتاح سفارتخانه میشود.
رژیم صهیونیستی علاوه بر همکاری امنیتی و سیاسی با سومالیلند قصد دارد این همکاری را به عرصههایی مانند کشاورزی، فناوری، بازرگانی و بهداشت گسترش دهد.
واکنشها به اقدام رژیم صهیونیستی درباره سومالی
وزارت امور خارجه سومالی در واکنش به این اقدام رژیم صهیونیستی اعلام کرد: جمهوری فدرال سومالی کشوری واحد، مستقل و غیرقابل تجزیه است و هرگونه اقدامی که این واقعیت را نقض کند، «باطل و ملغی» به شمار میرود.
وزارت امور خارجه قطر نیز به رسمیت شناختن منطقه «سومالیلند» توسط رژیم صهیونیستی را سابقهای خطرناک و اقدامی مغایر با قوانین بینالمللی و به عنوان تجاوز به حاکمیت و تمامیت ارضی سومالی است.
در این بیانیه آمده است که دولت قطر با قاطعیت مخالف به رسمیت شناختن «سومال لند» توسط اسرائیل است.
وزارت خارجه قطر تأکید کرد: ما با هرگونه تلاش برای ایجاد یا تحمیل نهادهای موازی که وحدت سومالی را تضعیف میکند، مخالفت میکنیم.
شایان ذکر است: منطقه سومالیلند در قاره آفریقا، در ساحل جنوبی خلیج عدن قرار دارد. از شمال غربی با جیبوتی، از جنوب و غرب با اتیوپی همسایه است.
