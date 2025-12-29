به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانههای اسرائیلی فاش کردند که اقدام رژیم صهیونیستی در به رسمیت شناختن «سومالیلند» نتیجه مذاکرات محرمانهای بوده که طی چندین ماه ادامه داشته و همزمان با نگرانیها از تحرکات صنعا در منطقه صورت گرفته است.
وبسایت «i24NEWS» اسرائیل به نقل از منابع صهیونیستی گزارش داد که این اعتراف پس از ماهها گفتوگوهای مخفیانه انجام شد و به گفته این منابع، «سومالیلند» اکنون به لرزهای در شاخ آفریقا تبدیل شده است. این مذاکرات شامل تماسها، تبادل هیئتها، دیدارهای مکرر و در نهایت تدوین بیانیه مشترک برای به رسمیت شناختن بوده است.
بر اساس گزارش، در این مذاکرات محرمانه، وزیر خارجه رژیم صهیونیستی، سازمان موساد، مشاور سابق امنیت ملی و شخص نخستوزیر مشارکت داشتهاند.
گیدون سعار همچنین فاش کرد که «عبدالرحمن محمد عبدالله» رئیس سومالیلند، در تابستان گذشته بهطور محرمانه به اسرائیل سفر کرده و با نتانیاهو، وزیر امنیت و رئیس موساد دیدار داشته است.
وبسایت «واینت» اسرائیل نیز گزارش داد که تأخیر در اعلام رسمی این اعتراف بنا به درخواست «سومالیلند» صورت گرفت تا این منطقه بتواند آمادگیهای امنیتی خود را در برابر هرگونه تنش احتمالی با صنعا تکمیل کند.
منابع سیاسی اسرائیلی این تصمیم را با اهمیت راهبردی موقعیت «سومالیلند» در شاخ آفریقا توجیه کردند؛ بهویژه نزدیکی آن به خلیج عدن و تنگه بابالمندب که از مهمترین گذرگاههای دریایی جهان محسوب میشود.
این گزارش افزود که امارات متحده عربی هیچ محکومیت رسمی نسبت به اقدام اسرائیل صادر نکرده، هرچند این کشور بهطور رسمی «سومالیلند» را به رسمیت نمیشناسد. با این حال، روابط ابوظبی با این منطقه رو به گسترش است و از سال 2017 (1396) پایگاه نظامی در بندر بربره دارد که گفته میشود برای حمایت از عملیاتهایش در یمن مورد استفاده قرار میگیرد.
در سطح بینالمللی نیز منابع اسرائیلی به نقل از رئیسجمهور سومالی گزارش دادند که هیئتهای نظامی آمریکا، از جمله افسران ارشد فرماندهی آفریقا، طی سال گذشته به «سومالیلند» سفر کردهاند و انتظار میرود سفرهای بیشتری انجام شود؛ هرچند رئیسجمهور آمریکا در اظهاراتی محتاطانه نسبت به اعتراف اسرائیل موضع گرفت.
به نوشته «واینت» این تحولات بیانگر افزایش اهمیت ژئوپلیتیک «سومالیلند» در سایه رقابتهای منطقهای و بینالمللی برای نفوذ در شاخ آفریقا و تأمین مسیرهای تجارت جهانی است.
