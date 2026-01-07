به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک روزنامه‌نگار سومالیایی با ابراز «شرم و مسئولیت اخلاقی»، نسبت به افزایش حضور و نفوذ رژیم صهیونیستی در منطقه «سومالی‌لند» در شمال سومالی هشدار داد و آن را خیانتی آشکار به تاریخ همبستگی مردم سومالی با ملت فلسطین دانست.

محمد کاهیّه، روزنامه‌نگار مسلمان ساکن موگادیشو (پایتخت سومالی)، در یادداشتی اعلام کرد که هم‌زمان با پیگیری نتایج انتخابات شوراهای محلی در مقر کمیسیون ملی انتخابات سومالی، خبر دیدار وزیر خارجه رژیم صهیونیستی با رئیس منطقه سومالی‌لند، او را شوکه کرده است؛ دیداری که به گفته وی، تأیید آن حتی از سوی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر تحت تعقیب دیوان کیفری بین‌المللی، صورت گرفت.

عذرخواهی از ملت فلسطین

کاهیّه با تأکید بر هویت اسلامی و تاریخی مردم سومالی نوشت: به‌عنوان یک سومالیایی و یک مسلمان، خود را موظف می‌دانم از برادران و خواهران فلسطینی بابت استقبال و گسترش نفوذ اسرائیل در بخشی از خاک جمهوری فدرال سومالی، به‌ویژه منطقه شمالی موسوم به سومالی‌لند، صمیمانه عذرخواهی کنم؛ امری که در تضاد کامل با مواضع تاریخی سومالی در حمایت از اسلام، عدالت و ملت‌های تحت ستم است.

وی با اشاره به بیش از دو سال نسل‌کشی علیه فلسطینیان افزود: چنین تحولاتی از مردمی که همواره نماد وحدت اسلامی و مقاومت در برابر اشغال بوده‌اند، انتظار نمی‌رفت و این وضعیت، گسستی دردناک از یک میراث اخلاقی و تاریخی محسوب می‌شود.

صحنه‌های توهین‌آمیز و اظهارات ضد فلسطینی

این روزنامه‌نگار سومالیایی، صحنه‌های برافراشته شدن پرچم‌های رژیم صهیونیستی و گرفتن عکس یادگاری با رسانه‌های راست‌گرای اسرائیلی در شهر هرگِیسا (Hargeisa، مرکز منطقه سومالی‌لند در شمال سومالی) را «عمیقاً آزاردهنده» توصیف کرد و گفت این رفتارها نه‌تنها توهین به فلسطینیان، بلکه اهانت به میلیون‌ها سومالیایی حامی فلسطین است.

کاهیّه همچنین به اظهارات گیدئون ساعر، وزیر خارجه رژیم صهیونیستی، اشاره کرد که در نشست خبری مشترک با عبدالرحمن محمد عبداللهی، رئیس سومالی‌لند، موجودیت فلسطین را به سخره گرفت؛ اظهاراتی که به گفته وی، بدون هیچ‌گونه اعتراض از سوی حاضران و مقامات سومالی‌لند بیان شد.

موضع رسمی موگادیشو و هشدار درباره پروژه منطقه‌ای

در این یادداشت تأکید شده است که دولت فدرال سومالی، مستقر در موگادیشو، موضعی روشن و قاطع اتخاذ کرده و وزارت خارجه سومالی و نمایندگان این کشور در شورای امنیت سازمان ملل، هرگونه معامله سیاسی یا به‌رسمیت‌شناسی در برابر حضور اسرائیل در آبراه‌های راهبردی را رد کرده‌اند.

کاهیه تأکید کرد این تحرکات بخشی از یک پروژه گسترده‌تر اسرائیلی ـ اماراتی در شاخ آفریقاست که می‌تواند ثبات منطقه دریای سرخ و خلیج عدن را به خطر اندازد و کشورهای مسلمان را با تهدیدات جدی مواجه کند. وی در عین حال، از واکنش ضعیف دولت مرکزی سومالی انتقاد کرده و خواستار اقدام قاطع‌تر و هماهنگی فوری با کشورهای اسلامی تأثیرگذار شد.

کاهیّه در پایان تأکید می‌کند که موضع اخلاقی سومالی در قبال فلسطین همواره روشن بوده، اما اکنون زمان آن رسیده است که این موضع با اقدام عملی، هماهنگی مؤثر میان کشورهای مسلمان و ایستادگی بدون ملاحظه در برابر پروژه‌های صهیونیستی و امپریالیستی همراه شود.

