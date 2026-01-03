به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در ساعات گذشته، صحنه سیاسی و میدانی یمن شاهد تحولاتی سریع از جمله عقب‌نشینی نیروهای شورای انتقالی جنوب از نقاط مهمی در استان المهرة در شرق این کشور هم‌زمان با پیشروی نیروهای دولت مستعفی یمن در استان حضرموت بوده است، در حالی که تحرکات منطقه‌ای و بین‌المللی برای پیشبرد گفت‌وگو و رسیدگی به پرونده جنوب یمن ادامه دارد.

منابع شبکه الجزیره گزارش دادند که عناصر شورای انتقالی جنوب یمن از بندر نشطون و ساختمان‌های دولتی در شهر الغیضه مرکز استان المهرة، عقب‌نشینی کرده‌اند. همچنین شبکه دولتی «سبأ» به نقل از یک منبع محلی تأیید کرد که نیروهای شورای انتقالی جنوب از فرودگاه الغیضه و کاخ جمهوری نیز خارج شده‌اند.

این شبکه افزود: «رشاد العلیمی» رئیس شورای ریاستی دولت مستعفی یمن، «محمد علی یاسر» استاندار المهرة را مأمور تحویل گرفتن پادگان‌ها و بازگرداندن وضعیت عادی به این استان کرده است.

این عقب‌نشینی پس از آن صورت می‌گیرد که نیروهای شورای انتقالی جنوب طی روزهای اخیر در بیشتر مناطق استان حضرموت مجبور به عقب‌نشینی شدند؛ عقب‌نشینی‌ که پس از درگیری‌های شدید میان نیروهای دولت مستعفی یمن و نیروهای شورای انتقالی جنوب و با پشتیبانی هوایی ائتلاف سعودی رخ داد.

کنترل شهر سیئون

در استان حضرموت، «سالم الخنبشی» استاندار این استان اعلام کرد که نیروهای «درع الوطن» امنیت تمامی مدیریت‌های مناطق وادی و صحرای حضرموت را تأمین کرده و در تمامی مراکز حیاتی از جمله فرودگاه بین‌المللی سیئون و نهادهای حاکمیتی و خدماتی مستقر شده‌اند.

او همچنین از نقش مردم و قبایل در حمایت از امنیت تقدیر کرد و گفت نیروهای درع الوطن در حال حرکت به سمت ساحل حضرموت هستند تا امنیت تأسیسات حیاتی و اموال عمومی و خصوصی را تضمین کنند.

همچنین «مجلس ملی حضرموت» اعلام کرد که اوضاع در شهر سیئون پس از درگیری‌هایی در اطراف فرودگاه سیئون میان نیروهای شورای انتقالی جنوب و درع الوطن تثبیت شده است. نیروهای درع الوطن از آنچه فریب‌خوردگان شورای انتقالی جنوب خواند، خواستند شهر را ترک کنند و مسئولیت پیامدهای احتمالی را متوجه آنان دانستند.

ازسرگیری پروازها در فرودگاه عدن

مسئولان شرکت هواپیمایی یمن اعلام کردند که پروازها در فرودگاه بین‌المللی عدن از فردا یکشنبه از سر گرفته می‌شود. این پروازها از پنجشنبه گذشته به دلیل ناآرامی‌ها متوقف شده بود.

به گفته این مسئولان، توقف پروازها هم‌زمان با بروز اختلافاتی درباره محدودیت‌های وضع‌شده برای پروازهای ورودی به امارات صورت گرفت.

در این پرونده، دولت مستعفی یمن و شورای انتقالی جنوب یکدیگر را متهم می‌کنند و تنش‌های سیاسی میان دو طرف رو به افزایش است.

کنفرانس حل مسئله جنوب

این تحولات هم‌زمان با دعوت عربستان برای برگزاری کنفرانس گفت‌وگو درباره پرونده جنوب یمن در ریاض است؛ دعوتی که به درخواست رسمی رشاد العلیمی مطرح شد و کشورهای عربی از جمله قطر، کویت، بحرین و امارات از آن استقبال کردند.

العلیمی از شورای انتقالی جنوب خواست به‌طور فعال و مثبت در این گفت‌وگوها شرکت کند و تأکید کرد که گفت‌وگوی فراگیر، راه واقعی حل مسئله جنوب و تأمین خواسته‌های مردم جنوب در کنار حفظ وحدت یمن است.

اما در مقابل، «عیدروس الزبیدی» رئیس شورای انتقالی جنوب به‌صورت ناگهانی اعلام کرد که وارد مرحله انتقالی دو ساله می‌شود که شامل گفت‌وگو با گروه‌های شمالی تحت نظارت سازمان ملل و برگزاری همه‌پرسی برای تعیین سرنوشت جنوب یمن خواهد بود.

دولت مستعفی یمن این اعلام را فاقد هرگونه اعتبار قانونی و شورش علیه مشروعیت خواند. همچنین گروه‌های سیاسی جنوب یمن، این اقدامات یکجانبه الزبیدی را رد کردند.

پیش از این، نیروهای شورای انتقالی جنوب از اوایل دسامبر گذشته با عملیات نظامی ناگهانی توانسته بودند کنترل حضرموت و المهرة را به دست گیرند، اما اکنون عقب‌نشینی آنان آغاز شده است.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸