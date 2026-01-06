مراسم تشییع شیخ علی جمعه مایونگا در دارالسلام برگزار شد + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ با درگذشت شیخ علی جمعه مایونگا، جامعه اسلامی در آفریقای شرقی یکی از گنجینههای علم، حکمت و اندیشه دینی خود را از دست داد. با این حال، دانش، آثار مکتوب و تأثیرات علمی و تربیتی او همچون صدقه جاریهای ماندگار، همچنان زنده خواهد ماند و نسلهای آینده از آن بهرهمند خواهند شد.
جمع گستردهای از مؤمنان، علما، مشایخ و فعالان عرصه معارف اسلامی از مناطق مختلف تانزانیا و کشورهای آفریقای شرقی، در شهر دارالسلام گرد هم آمدند تا با مرحوم شیخ علی جمعه مایونگا، عالم برجسته و یکی از ستونهای اصلی دانش اسلامی در این منطقه وداع کنند.
این مراسم با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد و شرکتکنندگان با یادآوری خدمات علمی، آموزشی و فرهنگی این عالم فقید، از نقش ماندگار او در گسترش معارف اسلامی و تربیت نسلهای آگاه تجلیل کردند.
