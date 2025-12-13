به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سامیه صولوحو حسن، رئیس جمهوری متحد تانزانیا، سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران را در کاخ ریاست جمهوری «چاموینو» در دودوما به حضور پذیرفت.

طبق گزارش خبرنگار ابنا از تانزانیا، محمدجواد همت‌پناه، سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در این کشور، استوارنامه خود را به رئیس‌ جمهور متحد تانزانیا، دکتر سامیه صولوحو حسن تقدیم کرد.

پس از ورود به کاخ ریاست‌جمهوری، سفیر همت‌پناه با تشریفات رسمی مورد استقبال قرار گرفت و دفتر ویژه مهمانان را امضا کرد؛ اقدامی که نشان‌دهنده آغاز رسمی دوره نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در این کشور است.

حضور سفیر جدید گامی نو در همکاری‌های توسعه‌ای، تقویت پل‌های تفاهم، همکاری و احترام متقابل میان دو کشور دوست و همچنین یادآور مسئولیت جهانی در حمایت از صلح، اخلاق و پیشرفت جوامع است.

در این رویداد دیپلماتیک، دو طرف به گسترش بیش از پیش روابط تاریخی میان تانزانیا و ایران تأکید کردند، به‌ویژه در زمینه‌های آموزش، بهداشت، اقتصاد، انرژی، فرهنگ، و همچنین مسائل جهانیِ مرتبط با صلح و حقوق ملت‌ها.

انتظار می‌رود که مقامات دو کشور گفتگوهای عمیق‌تری را درباره برنامه‌ها و اولویت‌های همکاری دنبال کنند؛ گفتگوهایی که هدف آن ارتقای رفاه ملت‌های هر دو کشور است.

