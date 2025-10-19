آیین باشکوه «مولدِ محبت، وحدت و صلح» در دارالسلام پایتخت تانزانیا برگزار شد + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ جشن باشکوه میلاد پیامبر گرامی اسلام(ص) با عنوان «مولدِ محبت، وحدت و صلح»، در صحن مسجد «مجموعات اسلامیّه» واقع در منطقه تمکه ـ دارالسلام، تانزانیا برگزار شد.
این مراسم معنوی به همت شیخ دکتر الهدی موسی سالم النقشبندی الکسجی الاندینستانی الیَغتَوی، امام جماعت مسجد و رئیس جمعیت آشتی و صلح ملی تانزانیا (JMAT) برگزار شد و با استقبال گستردهی علما، رهبران ادیان و اقشار مختلف مردم همراه بود.
در این آیین، پیام قاسم ماجلیوا نخستوزیر جمهوری متحد تانزانیا، توسط شیخ دکتر ابوبکر زبیر بن علی مفتی اعظم تانزانیا قرائت و پیام تبریک و قدردانی نخستوزیر به برگزارکنندگان و شرکتکنندگان ابلاغ شد.
مفتی اعظم تانزانیا در سخنان خود با تأکید بر اهمیت صلح و امنیت در جامعه گفت: «پیامبر اسلام (ص) پیامآور رحمت و آرامش برای جهانیان است. امروزه هیچ موضوعی ضروریتر از سخن گفتن دربارهی صلح در کشور ما نیست.»
وی در ادامه با استناد به آیات قرآن کریم، اهمیت والای صلح در آموزههای الهی را تبیین کرد و یادآور شد که حتی در بهشت نیز حالت غالب، حالت آرامش و صلح است؛ چنانکه خداوند فرموده است: «ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِینَ» — «به سلامت و در آرامش وارد بهشت شوید.»
مفتی اعظم ضمن توصیه به سیاستمداران کشور در آستانهی انتخابات، خواستار آن شد که آرامش و امنیت ملی را در تبلیغ برنامههای خود پاس دارند و از هرگونه گفتار یا رفتار تفرقهانگیز پرهیز کنند.
این آیین بزرگ و معنوی به عنوان یکی از باشکوهترین مراسمهای مولود در تانزانیا توصیف شده و جلوهای از اتحاد، محبت، دانش و نور نبوی را در میان اقوام و پیروان ادیان مختلف به نمایش گذاشت.
