به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ علی جمعه موینگا از اندیشمندان و فعالان دینی شرق آفریقا، مترجم قرآن کریم و از خادمان جامعه شیعیان تانزانیا، پس از تحمل دورهای طولانی از رنج بیماری به دیدار حق شتافت.
شیخ علی جمعه موینگا عالم و نویسنده شناختهشده اسلامی و از مبلغان مکتب اهلبیت(ع) در شرق آفریقا بود که زندگی خود را وقف مطالعه عمیق منابع اسلامی کرد و همین امر او را به یکی از اندیشمندان علوم اسلامی از جمله تفسیر، تاریخ و فقه اسلامی تبدیل کرد.
پژوهشهای عمیق او در تاریخ اسلام، رهبری پس از پیامبر(ص) و جایگاه اهلبیت(ع) در دین اسلام که با شجاعت، خرد، استواری و استدلالهای علمی خاص او همراه بود، نقش مهمی در معرفی مکتب اهلبیت(ع) به سواحیلیزبانان شرق آفریقا داشت. بسیاری از استدلالهای او که نه با نزاع و احساسات، بلکه مبتنی بر قرآن کریم، احادیث معتبر و منابع تاریخی اسلام بود، برای مسلمانان این دیار تازگی داشت.
وی مدرس، معلم و سرپرست بسیاری از طلاب علوم دینی بود که تا به امروز همچنان پرچم پرافتخار مکتب اهلبیت(ع) در شرق آفریقا را بر دوش میکشند.
از این عالم علوم اسلامی نوشتههای علمی متعددی به یادگار مانده است که میتوان به ترجمه و تفسیر قرآن (قرآنی توکوفو)، طرح جامعهی اسلامی، محصول سقیفه و تفسیر دعای کمیل اشاره کرد.
شیخ علی جمعه مایونگا شب جمعه ۱۱ رجب ۱۴۴۷ بعد از تحمل دورهی طولانی از رنج بیماری، دارالسلام، به دیدار معبودش شتافت.
مرکز فرهنگی ایران ـ دارالسلام ـ در پیامی درگذشت این عالم فرهیخته را تسلیت گفته و آن را ضایعهای بزرگ برای جامعه شیعیان و عموم مسلمانان تانزانیا و شرق آفریقا دانسته است.
