واشنگتن اعزام نیرو به ونزوئلا را رد کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ طارق ویلیام صعب، دادستان کل ونزوئلا، به خبرنگاران گفت که ده‌ها نفر از مقامات امنیتی و غیرنظامیان در حمله نیمه‌شب کشته شده‌اند و افزود که دفتر دادستان کل این مرگ‌ها را به عنوان «جنایات جنگی» بررسی خواهد کرد.

طبق گزارش آسوشیتدپرس، مقامات ونزوئلایی توضیح دادند که آمار تایید شده کشته‌شدگان تاکنون شامل ۲۴ نفر از اعضای نیروهای امنیتی است و تایید تلفات همچنان ادامه دارد.

روز شنبه، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، از حمله گسترده به ونزوئلا خبر داد که منجر به ربودن نیکلاس مادورو و همسرش سیلیا فلورس و انتقال آنها به ایالات متحده شد و تأکید کرد که واشنگتن به «مدیریت امور در ونزوئلا تا زمان دستیابی به یک انتقال قدرت امن، مناسب و معقول» ادامه خواهد داد.

در همین زمینه، مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، اعزام نیروهای نظامی آمریکایی به ونزوئلا را رد کرد و تأکید کرد که کشورش با کاراکاس «در حال جنگ» نیست.

اظهارات جانسون پس از جلسه‌ای مطرح شد که در آن مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده و دیگر مقامات ارشد او را در مورد این حمله توجیه کردند. جانسون اظهار داشت که دولت ایالات متحده قصد اعزام واحدهای نظامی به ونزوئلا را ندارد و تصریح کرد که اقدامات انجام شده «عملیات تغییر رژیم نیست» و تأکید کرد که «هیچ نیروی مسلح آمریکایی در خاک ونزوئلا حضور ندارد».

جانسون ادعا کرد که آنچه او «قاچاق مواد مخدر تحت حمایت دولت در ونزوئلا» می‌نامد، تهدیدی مستقیم برای امنیت ایالات متحده است و اقدامات دولت ترامپ را در این زمینه توجیه می‌کند.

روز دوشنبه، مادورو در دادگاهی در نیویورک حاضر شد و اتهامات علیه خود، از جمله «رهبری یک دولت فاسد و نامشروع» و «همکاری با قاچاقچیان مواد مخدر» را رد کرد.

نیویورک تایمز گزارش داد که مادورو هنگام خروج از دادگاه گفته است: «من یک زندانی جنگی هستم.»

