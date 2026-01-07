به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ترامپ در پستی در پلتفرم اجتماعی «حقیقت!» نوشت: نفت «با کیفیت بالا» از طریق کشتیهای ذخیرهسازی منتقل شده و سپس مستقیماً در بنادر ایالات متحده تخلیه خواهد شد و تأکید کرد که از کریس رایت، وزیر انرژی، خواسته است که این طرح را «فوراً» اجرا کند.
او افزود که درآمد حاصل از فروش نفت همچنان تحت کنترل او به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده خواهد ماند تا برای آنچه که او «منفعت مردم ونزوئلا و ایالات متحده» خواند، استفاده شود.
در همین زمینه، خبرگزاری آسوشیتدپرس نوشت: کاخ سفید در حال سازماندهی جلسهای در دفتر ترامپ در کاخ سفید برای روز جمعه با مدیران شرکتهای بزرگ نفتی از جمله اکسون، شورون و کونوکو فیلیپس است تا در مورد مسئله ونزوئلا و برنامههای خود برای مشارکت در بخش نفت این کشور گفتگو کند.
ترامپ گفته است واشنگتن بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون بشکه نفت از ونزوئلا خریداری خواهد کرد.
