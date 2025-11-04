به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ اخیراً اخباری درباره تمایل و ارسال نامه از سوی آمریکا به ایران برای ازسرگیری مذاکرات منتشر شده و همچنین «بدر البوسعیدی»، وزیر خارجه عمان، خواستار بازگشت دو طرف به میز مذاکرات و ادامه روند گفتوگوها برای حل پرونده هستهای ایران شده است. این در حالی است که رهبر انقلاب اسلامی در بیانات اخیرشان بر عدم اعتماد به طرف آمریکایی و خیالپردازیهای «دونالد ترامپ» رئیسجمهور این کشور درباره از بین بردن برنامه هستهای ایران تأکید کردند. رهبر انقلاب اسلامی در خصوص مسئله اختلاف ایران و آمریکا نیز خاطر نشان کردند که «اختلاف جمهوری اسلامی و آمریکا، تاکتیکی نیست، ذاتی است.»
از سوی دیگر، موجی از انتقادها علیه عملکرد شخص ترامپ در ایالات متحده با برگزاری تظاهراتی با عنوان «نه به پادشاه» همراه بوده است.
در همین زمینه، «کِیلب ماپین» سخنران، روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی آمریکایی در گفتوگو با خبرگزاری ابنا، به تحلیل سخنان رهبر معظم انقلاب درباره روابط ایران و آمریکا و همچنین تظاهرات هزاران آمریکایی علیه دونالد ترامپ پرداخت.
کِیلب ماپین بنیانگذار و رهبر ایدئولوژیک «مرکز نوآوری سیاسی» و نویسنده کتاب ما سازندگان شهریم است و سفرهای متعددی به خاورمیانه و آمریکای لاتین داشته است.
این نویسنده آمریکایی در پاسخ به این پرسش که مبنای تأکید رهبر انقلاب اسلامی بر مقابله با سلطه امپریالیستی چیست، گفت: «جمهوری اسلامی بر اساس مبارزه علیه قدرتهای استعماری غربی و سلطه اقتصادی آنها بر جهان و مبارزه با امپریالیسم متولد شد. شایسته است که این کشور در برابر کسانی که منافع چنین قدرتهایی را دنبال میکنند و درصدد از بین بردن دستاوردهای انقلاب اسلامی هستند، هوشیار باشد.»
ماپین درباره سخنان رهبر انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه مشکل آمریکا با ایران بمب هستهای نیست، بلکه جلوگیری از پیشرفت ایران است، اظهار داشت: «مسئله هستهای ایران همیشه موضوع فریب بوده است. ایران همواره بهطور کامل به پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای پایبند بوده و با توافق هستهای در سال ۲۰۱۵ امتیازات بزرگی داده است، اما دروغپردازیهای آمریکا برای اینکه بتواند ایران را مهار کند، همچنان ادامه دارد.»
وی در تحلیل رفتار ترامپ و سیاستهایش افزود: «ترامپ برای تثبیت قدرت خود در تلاش است و با جناحهای مختلف در میان نخبگان آمریکایی مذاکره میکند. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، بخشی از «مافیای میامی» از تبعیدیان ضدکمونیست آمریکای لاتین است. آنها بسیار به جناح لیکود در سیاست اسرائیل نزدیک هستند. در حالی که پایگاه رأی ترامپ او را به امید مداخلات نظامی کمتر انتخاب کردند، ترامپ برای جلب نظر این جناح مهم از جناح راست ایالات متحده بسیار تلاش کرده است.»
تحلیلگر سیاسی آمریکایی درباره تظاهرات مردمی با عنوان «نه به شاه» گفت: «این تجمعات در دفاع از نظم لیبرال برگزار میشدند، با این استدلال که ترامپ اقتدارگرا است و او را با رهبرانی مانند ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، یا کیم جونگاون، رهبر کره شمالی، مقایسه میکردند.
کِیلب ماپین با اعتقاد به اینکه «این تجمعات به برخی انتقادات درست از ترامپ اشاره داشتند»، تاکید کرد: اما این تجمعات در نهایت این ایده را تقویت کردند که «رهبری قوی» به نوعی بد است و والاستریت باید بهطور پیشفرض حکومت کند. اگر ترامپ واقعاً اقتدارگرا بود و به عنوان یک رهبر واقعاً قوی علیه اسرائیل و والاستریت فشار میآورد، این خوب بود، نه بد. اما او اینگونه نیست و این کار را نمیکند. در مقابل «سازمانی که با شعار «دستها از ونزوئلا کوتاه» راهاندازی کردهایم، تجمعات «نه به پادشاهان» را در سراسر ایالات متحده به حاشیه برده است.»
