واشنگتن در کمین وزیر کشور ونزوئلا

رویترز اعلام کرد که دولت آمریکا وزیر کشور ونزوئلا را در صدر فهرست اهداف احتمالی خود قرار داده است، مگر آنکه وی در همکاری با «دلسی رودریگز» رئیس دولت موقت، برای اجرای خواسته‌های واشنگتن و حفظ نظم پس از برکناری نیکولاس مادورو، اقدام کند.

سه منبع مطلع تأیید کردند که دولت دونالد ترامپ، «دیوسدادو کابیو» وزیر کشور ونزوئلا را هدف اصلی خود قرار داده و در صورت عدم همکاری، ممکن است سرنوشتی مشابه مادورو در انتظار او باشد.

یکی از منابع نزدیک به دولت آمریکا گفت: دیوسدادو کابیو که کنترل نیروهای امنیتی ونزوئلا را در دست دارد، از معدود وفاداران مادورو است که ترامپ تصمیم گرفته در دوره انتقالی برای حفظ ثبات بر او تکیه کند. با این حال، نگرانی جدی وجود دارد که کابیو با سابقه سرکوب و رقابت با رودریگز، مانع اجرای برنامه‌های واشنگتن شود.

منابع افزودند که مقامات آمریکایی از طریق واسطه‌ها به کابیو هشدار داده‌اند در صورت نافرمانی، ممکن است سرنوشت او مشابه مادورو باشد یا حتی جانش به خطر بیفتد.

با این حال، حذف کابیو می‌تواند خطرناک باشد؛ زیرا احتمال دارد گروه‌های شبه‌نظامی که از حامیان دولت محسوب می‌شوند، به خیابان‌ها بیایند و موجب هرج‌ومرج شوند؛ وضعیتی که واشنگتن تلاش دارد از آن اجتناب کند.

دو منبع دیگر نیز گفتند که در فهرست اهداف احتمالی، نام «ولادیمیر پادرینو» وزیر دفاع ونزوئلا نیز وجود دارد؛ فردی که مانند کابیو با اتهامات قاچاق مواد مخدر مواجه است و آمریکا برای دستگیری او جایزه‌ای چند میلیون دلاری تعیین کرده است.

یک مقام وزارت دادگستری آمریکا نیز اظهار داشت: «این روند هنوز یک عملیات اجرای قانون است و به پایان نرسیده.» مسئولان آمریکایی معتقدند همکاری پادرینو برای جلوگیری از خلأ قدرت ضروری است، زیرا او فرمانده نیروهای مسلح است. به گفته منابع، پادرینو کمتر از کابیو سخت‌گیر بوده و تمایل بیشتری به هماهنگی با سیاست‌های آمریکا دارد، در حالی که به دنبال خروج امن خود نیز است.

یک مقام ارشد دولت ترامپ از پاسخ مستقیم به پرسش‌های رویترز خودداری کرد، اما در بیانیه‌ای گفت: «رئیس‌جمهور بر اعمال بیشترین فشار بر عناصر باقی‌مانده در ونزوئلا تأکید دارد تا با ایالات متحده همکاری کنند؛ از جمله در توقف مهاجرت غیرقانونی، جلوگیری از قاچاق مواد مخدر، به‌روزرسانی زیرساخت‌های نفتی و اقداماتی که به نفع مردم ونزوئلا باشد.»

وزارت ارتباطات ونزوئلا تاکنون به درخواست رسانه‌ها برای اظهار نظر پاسخ نداده است.

از سوی دیگر، «آنیتا آناند» وزیر خارجه کانادا اعلام کرد که همتای آمریکایی او در نشست وزرای خارجه گروه هفت، بر ضرورت آزادی زندانیان سیاسی ونزوئلا، فراهم‌سازی شرایط برای دموکراسی و برنامه‌ریزی جهت برگزاری انتخابات تأکید کرده است. آناند افزود: «ما به‌عنوان یک گروه توافق کردیم که گفت‌وگو درباره اهمیت حقوق بین‌الملل و سایر بحران‌های جهانی را ادامه دهیم.»

