به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست علمی «پیامبر رحمت(ص)؛ الهام‌بخش گفت‌وگوی جهانی» از سلسله نشست‌های علمی معرفی شخصیت و جایگاه پیامبر اعظم(ص) به‌همت دفتر مطالعات، تحقیقات و پژوهش معاونت علمی و فرهنگی مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) و با همکاری خبرگزاری بین‌المللی ابنا و مرکز آموزش‌های کوتاه‌مدت المصطفی(ص) به صورت حضوری و وبیناری برگزار شد.

در این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حامد منتظری‌مقدم به تشریح جایگاه پیامبر اکرم(ص) و نقش اهل‌بیت(ع) در تاریخ اسلام پرداخت.

وی با اشاره به اینکه پیامبر اکرم(ص) نبی خاتم و محور اصلی هدایت بشریت هستند، گفت: مجاهدت‌های اهل بیت(ع) پس از رحلت پیامبر، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ جایگاه ایشان داشت و باعث شد محوریت پیامبر در جامعه اسلامی تثبیت شود.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری‌مقدم در ادامه به برخی اتهامات ناروا علیه شیعیان در خصوص جایگاه پیامبر اشاره کرد و افزود: متأسفانه شیعیان با اتهاماتی مواجه هستند که گویا اهل بیت(ع) را بالاتر از رسول خدا می‌دانند، در حالی که نگرش شیعه همیشه بر محوریت پیامبر(ص) است و اهل‌بیت(ع) مکمل و حافظ جایگاه ایشان هستند.

وی دو عامل مهم تهدید جایگاه پیامبر پس از رحلت را تهدید فرهنگی و تهدید سیاسی در دوره خلفای اموی و عباسی برشمرد و تصریح کرد: جایگاه پیامبر از همان آغاز با تهدیدهای پنهان فرهنگی و سیاسی مواجه بود، اما امامان شیعه توانستند با مجاهدت مستمر، نام و شخصیت پیامبر را زنده نگاه داشته و جایگاه ایشان را تثبیت کنند.

حجت‌الاسلام منتظری‌مقدم افزود: پیوند عاطفی بسیار شدید دو سویه میان پیامبر و اهل بیت، به ویژه رابطه پیامبر با امیرالمؤمنین حضرت علی(ع)، نقش مهمی در حفظ محوریت هدایت امت داشته است.

وی با اشاره به واقعه عاشورا، این رویداد را نمونه اوج دشمنی با پیامبر و اهل بیت(ع) دانست و گفت: اما اهل بیت(ع) با مقاومت و تبیین مبادی معرفتی، شناخت مردم نسبت به پیامبر را ارتقا دادند و در شرایط دشوار از معارف دین دفاع کردند.

سخنران این نشست، اتصال جبهه معرفتی پیامبر با اهل‌بیت(ع) در تمام رخدادهای مهم جهان اسلام را مشهود و مشخص خواند و گفت: بعثت و رسالت پیامبر اکرم(ص) باعث وحدت و همدلی امت شد. در زمانی که رشته‌های دوستی گسسته بود و دشمنی‌ها بیداد می‌کرد، پیامبر آتش دشمنی‌ها را خاموش و محبت و الفت را میان دل‌ها برقرار کرد.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری‌مقدم به بیانات امام علی(ع) در نهج‌البلاغه اشاره کرد و افزود: روش و سخن ایشان بهترین وسیله هدایت امت و چراغ فروزان هدایت بودند. اهل بیت(ع) همواره نقش مکمل پیامبر را ایفا کردند و جریان هدایت را در امت اسلامی زنده نگه داشتند.

وی تأکید کرد: نگاه شیعی به پیامبر(ص) همیشه بر محوریت ایشان است و اهل بیت(ع) نه تنها جایگزین، بلکه پشتوانه و حافظ جایگاه پیامبر بوده‌اند و با حضور مستمر خود، زمینه هدایت امت را در طول تاریخ فراهم کرده‌اند.

