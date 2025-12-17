به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین سلطانی‌نسب، دبیر انجمن کتاب کودک و نوجوان قم و مدیر نشر جمال، طی سخنرانی در مراسم رونمایی از شش اثر جدید در جامعه آل البیت العالمیه، بر اهمیت ارائه روایت‌های نوین و مستند از سبک زندگی پیامبر رحمت (ص) در برابر روایت‌های رقیب تأکید کرد.

این مراسم که به همت بنیاد رسول رحمت و همکاری خبرگزاری ابنا به مناسبت ۱۵۰۰مین سال ولادت پیامبر (ص) برگزار شد، شاهد رونمایی از آثار رده نوجوان «تختخواب جادویی»، «فقط آن دختر یمنی»، «دختر قابیل»، «باران بی‌پایان»، کتاب عمومی «رونمایی از خورشید» و کتاب کودک «اگر زودتر می‌شناختمت» بود.

سلطانی‌نسب در سخنان خود، به تجربه بازدید از یک نمایشگاه بزرگ با عنوان «موزه سبک زندگی پیامبر» در کشور عربستان اشاره کرد و بیان داشت که آن مجموعه که حاصل ده سال پژوهش بود، توانسته بود با استفاده از فناوری‌های نوین (مانند نمایشگرهای سه در ده متری)، وقایع زندگی پیامبر(ص) را به صورت جامع و مستند ارائه دهد.

وی با اشاره به جذابیت آن موزه گفت: «اگر ما روایت اول را در امور سیاسی نداشته باشیم، می‌بازیم. الان در امور اعتقادی و تاریخی هم اگر ما روایت اول را نداشته باشیم، به شدت عقب می افتیم.»

رفتارهای پیامبر(ص)؛ مهارتی کهنه‌نشدنی

مدیر نشر جمال در ادامه سخنان خود، رویکرد جدیدی را برای تبیین سیره نبوی مطرح کرد. او تأکید کرد که رفتار پیامبر (ص) برخلاف هنر یا معماری که با گذشت زمان کهنه می‌شود، با گذشت زمان جدیدتر می‌شود و ارزش بیشتری پیدا می‌کند.

سلطانی نسب توضیح داد: «رفتار پیامبر چون با جهان رسانه‌ها کار دارد، هرچه می‌گذرد، ما ابزارهای شناختمان نسبت به رفتار ایشان بیشتر می‌شود. یعنی یک برگه رفتاری داشته که هزار و پانصد سال پیش یک معنایی داشته، امروز برای ما معناهای جدیدی دارد.»

وی با اشاره به رویکردهای جدید روانشناسی، اظهار داشت: «با همین رویکرد جدید روانشناسی، رفتارهای پیامبر یک بار دیگر قابل بازبینی، تفسیر کردن و درس گرفتن است. لذا صد سال دیگر همین رفتارهای جذاب پیامبر که امروز بشرای ما درس است، نه تنها برای صد سال دیگر درس خواهد بود، بلکه با جذابیت بیشتری درس خواهد بود.»

در پایان، حجت الاسلام سلطانی نسب با اشاره به تلاش کشورها برای مصادره یا تحریف سیره پیامبر (ص)، خاطرنشان ساخت: «شایسته است هر ماه، هر هفته، هر سال، کارهای جدیدی را خلق بکنیم و به جامعه ارائه دهیم.»

وی همچنین از کتاب‌های رونمایی شده به عنوان کارهایی جدید که پیامبر را از زاویه‌های متفاوت معرفی می‌کنند، یاد کرد .

